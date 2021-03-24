Ioniq 5 EV от Hyundai имеет чрезвычайно смелый внешний вид, однако возможность взглянуть на салон автомобиля в реальной жизни мало кому выпадала раньше.

Видео от канала Asian Petrolhead предоставляет углубленный тур по электрическому кроссоверу Ioniq 5.

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Сначала ведущий Чарли Мин инспектирует задний диван Ioniq 5, который оказывается на удивление просторным. Задние сидения обогреваются и работают с электроприводом и могут двигаться на 12 сантиметров вперед или назад, чтобы удовлетворить потребности пассажиров или увеличить грузовместимость. Задняя часть также оснащена вентиляционными отверстиями на центральных стойках и солнцезащитными панелями над окнами, а двери имеют подсветку в подлокотниках, а также динамики. Наконец, на задней панели центральной консоли и под сиденьями есть гнезда USB с поддержкой скоростной зарядки и стандартные электрические розетки, которые могут питать бытовую технику.

Далее Мин рассказывает о том, что люк и полностью ровный пол создают воздушное ощущение. Варианты обивки представлены широким разнообразием экологически чистых материалов, в том числе и переработанных. На приборной панели лежат два 12,3-дюймовых экрана, один для приборов, другой для медиацентра. К ним присоединяются экраны для виртуальных боковых зеркал, которые заменяют традиционные обзорные дисплеи, расположенные в углах приборной панели.

Интересной особенностью интерьера является центральная консоль. Как и задние сидения, она может скользить вперед или назад на 12 сантиметров, обеспечивая различные конфигурации, которые лучше подходят как передним, так и задним пассажирам. Она также оснащена двумя быстрыми зарядными устройствами USB и платформой для беспроводной зарядки, в дополнение к двум подставкам для стаканов и раскладному подлокотнику со встроенным хранилищем.

В общем, интерьер Ioniq 5 производит приятное впечатление. Однако стоит отметить, что это пример автомобиля для корейского рынка, поэтому пока непонятно, все ли его особенности попадут на другие рынки.