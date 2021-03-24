Ioniq 5 EV від Hyundai має надзвичайно смміливий зовнішній вигляд, проте можливість поглянути на салон автомобіля в реальному житті мало кому випадало раніше.

Відео від каналу Asian Petrolhead надає поглиблений тур по електричному кросоверу Ioniq 5.

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Спочатку ведучий Чарлі Мін інспектує задній диван Ioniq 5, який виявляється напрочуд просторим. Задні сидіння обігріваються та працюють з електроприводом і можуть рухатися на 12 сантиметрів вперед або назад, щоб задовольнити потреби пасажирів або збільшити вантажомісткість. Задня частина також оснащена вентиляційними отворами на центральних стійках і сонцезахисними панелями над вікнами, а двері мають підсвічування в підлокітниках, а також динаміки. Нарешті, на задній панелі центральної консолі та під сидіннями є гнізда USB з підтримкою швидкісної зарядки та стандартні електричні розетки, які можуть живити побутову техніку.

Далі Мін розповідає про те, що люк і повністю рівна підлога створюють повітряне відчуття. Варіанти оббивки представлені широким розмаїттям екологічно чистих матеріалів, в тому числі з перероблених матеріалів. На приладовій панелі лежать два 12,3-дюймових екрани, один для приладів, інший для медіацентру. До них приєднуються екрани для віртуальних бічних дзеркал, які замінюють традиційні, оглядові дисплеї розташовані в кутах приладової панелі.

Цікавою особливістю інтер'єру є центральна консоль. Подібно до задніх сидінь, вона може ковзати вперед або назад на 12 сантиметрів, забезпечуючи різні конфігурації, які краще підходять як переднім, так і заднім пасажирам. Він також оснащений двома швидкими зарядними пристроями USB та платформою для бездротової зарядки, на додаток до двох підставок для склянок та розкладного підлокітника з вбудованим сховищем.

Загалом, інтер’єр Ioniq 5 справляє приємне враження. Однак варто зазначити, що це приклад автомобіля для корейського ринку, тому поки незрозуміло, чи всі його особливості потраплять на інші ринки.