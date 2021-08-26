Организация KNCAP провела серию краш-тестов и проверку безопасности электрического кроссовера. Главный недостаток – отсутствие стеклоочистителя на заднем окне.

Hyundai Ioniq 5 быстро набирает популярность на тех рынках, где уже продается. Эксперты организации KNCAP также высоко оценили безопасность электрокара, отметив лишь несколько мелких недостатков.

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Новый электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 набрал в тестах KNCAP 92,1 балла из 100 возможных. Это делает его одним из самых безопасных автомобилей в продаже в Южной Корее. Кроссовер набрал высшие баллы за Tesla Model 3, который получил от KNCAP лишь 83,3. Результат, лучший чем у Ioniq 5 смог показать другой автомобиль от домашней компании – Genesis G80 с 97,3 баллами из 100.

KNCAP распределяет 100 баллов следующим образом: 60 баллов – за краш-тесты, 20 баллов – за защиту пешеходов и еще 20 – за системы предотвращения аварии. Hyundai Ioniq 5 действительно хорошо прошел самую критическую оценку, набрав 59,29 балла из 60, или 98,8% от максимума.

Второй лучшей категорией электрического кроссовера было избегание аварий: из максимальных 20 баллов, Ioniq 5 набрал 19,17 баллов, что также близко к 100%. А вот защита пешеходов подвела Ioniq 5, снизив общую оценку. Кроссовер Hyundai набрал лишь 13,64 балла из 20, или 68,2% в этой категории.

Главный конкурент "Ионика" на местном рынке – Tesla Model 3 справилась с краш-тестами на 59,77 баллов, что лучше чем Ioniq 5, но проиграла в предотвращении аварий (11,89 баллов) и защите пешеходов (11,68 баллов).