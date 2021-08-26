Організація KNCAP провела серію краш-тестів та перевірку безпеки електричного кросовера. Головний недолік – відсутність склоочисника на задньому вікні.

Hyundai Ioniq 5 швидко набирає популярності на тих ринках, де вже продається. Експерти організації KNCAP також високо оцінили безпеку електрокара, відмітивши лише кілька дрібних недоліків.

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Новий електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 набрав у тестах KNCAP 92,1 бала зі 100 можливих. Це робить його одним з найбезпечніших автомобілів у продажу в Південній Кореї. Кросовер набрав вищі бали за Tesla Model 3, який отримав від KNCAP лише 83,3. Результат, кращий за Ioniq 5 зміг показати інший автомобіль від домашньої компанії – Genesis G80 зі 97,3 бала зі 100.

KNCAP розподіляє 100 балів таким чином: 60 балів – за краш-тести, 20 балів – за захист пішоходів і ще 20 – за системи запобігання аварії. Hyundai Ioniq 5 справді добре пройшов найкритичнішу оцінку, набравши 59,29 бала з 60, або 98,8% від максимуму.

Другою найкращою категорією електричного кросовера було уникнення аварій: з максимальних 20 балів, Ioniq 5 набрав 19,17 бала, що також близько до 100%. А от захист пішоходів підвів Ioniq 5, знизивши загальну оцінку. Кросовер Hyundai набрав лише 13,64 бала з 20, або 68,2% у цій категорії.



Головний конкурент “Іоніка” на місцевому ринку – Tesla Model 3 впоралась із краш-тестами на 59,77 бала, що краще, ніж вIoniq 5, але програла в запобіганні аваріям (11,89 бала) та захисті пішоходів (11,68 бала).