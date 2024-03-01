После появления оригинального Hyundai i30 N подразделение корейского бренда N Performance выдало несколько очень привлекательных моделей, одна из которых Ioniq 5 N имеет черты спортивных электромобилей.

На вопрос, появится ли в ближайшее время более доступный электромобиль от N, исполнительный технический советник Hyundai N Альберт Бирман утвердительно заявил, что “конечно”, N будет заинтересован в такой модели.

При этом он признал проблемы и отметил, что N сейчас полагается на существующие платформы, поскольку бренд не на том этапе, когда он может разрабатывать собственные модели на заказ с уникальной основой.

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Технический советник Hyundai N не скрывает того, что доступный производительный электромобиль является приоритетом не только для бренда, но и для него лично. Он надеется до завершения своего срока работы по контракту в Hyundai Motor Group "разработать концепцию автомобиля или двух автомобилей в более доступном сегменте, но с таким же уровнем удовольствия или даже выше".

Ценник Hyundai Ioniq 5 N, продажа которых начинается, в разных странах, будет отличаться, стоить электромобиль не менее 60 тысяч долларов, а иногда стоимость перейдет и за 70 тысяч "зеленых". Фото: Hyundai

Как и меньшие электромобили от группы Hyundai, Ioniq 5 N базируется на платформе E-GMP и использует двигатели, которые, по словам Бирмана, примерно на 95% идентичны двигателям меньших вариантов.

Следующее поколение электромобилей Hyundai будет использовать интегрированную модульную архитектуру (IMA), которая, по словам компании, является "значительным прогрессом" по сравнению с платформой E-GMP. Эта передовая платформа станет основой для будущих электромобилей марки N.

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Hyundai считает IMA настолько гибкой, что может охватывать "почти все классы транспортных средств" и будет дополняться новыми передовыми никель-марганцево-кобальтовыми (NCM) и литиево-железо-фосфатными (LFP) батареями.

Правда, доступный EV для воплощения в реальность пока считается сложной задачей, определить временные рамки для такой модели никто из менеджеров Hyunda не решился.