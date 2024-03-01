Після появи оригінального Hyundai i30 N підрозділ корейського бренду N Performance видав кілька дуже привабливих моделей, одна з яких Ioniq 5 N має риси спортивних електромобілів.

На питання, чи з’явиться найближчим часом більш доступний електромобіль від N, виконавчий технічний радник Hyundai N Альберт Бірман ствердно заявив, що "звичайно", N буде зацікавлений у такій моделі.

При цьому він визнав проблеми та зазначив, що N зараз покладається на існуючі платформи, оскільки бренд не на тому етапі, коли він може розробляти власні моделі на замовлення з унікальною основою.

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Технічний радник Hyundai N не приховує того, що доступний продуктивний електромобіль є пріоритетом не тільки для бренду, але й для нього особисто. Він сподівається до завершення свого терміну роботи за контрактом в Hyundai Motor Group "розробити концепцію автомобіля або двох автомобілів у більш доступному сегменті, але з таким самим рівнем задоволення або навіть вищим".

Цінник Hyundai Ioniq 5 N, продаж яких розпочинається, у різних країнах, буде відрізнятися, коштувати електромобіль не менше 60 тисяч доларів, а подекуди вартість перейде й за 70 тисяч”зелених”. Фото: Hyundai

Як і менші електромобілі від групи Hyundai, Ioniq 5 N базується на платформі E-GMP і використовує двигуни, які, за словами Бірмана, приблизно на 95% ідентичні двигунам менших варіантів.

Наступне покоління електромобілів Hyundai використовуватиме інтегровану модульну архітектуру (IMA), яка, за словами компанії, є "значним прогресом" у порівнянні з платформою E-GMP. Ця передова платформа стане основою для майбутніх електромобілів марки N.

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Hyundai вважає IMA є настільки гнучким, що може охоплювати "майже всі класи транспортних засобів" і буде доповнюватися новими передовими нікель-марганцево-кобальтовими (NCM) і літієво-залізо-фосфатними (LFP) батареями.

Щоправда, доступний EV для втілення в реальність поки вважається складним завданням, визначити часові рамки для такої моделі ніхто з менеджерів Hyunda не наважився.