На Фестивалі швидкості в Гудвуді (Англія) відбулася прем'єра IONIQ 5 N – першої високопродуктивної, повністю електричної моделі.

Hyundai IONIQ 5 N дебютує на фестивалі швидкості в Гудвуді. На гоночній трасі він може видати потіжність 478 кВт / 650 к.с (з увімкненою функцією N Grin Boost). З нею IONIQ 5 N дозволяє розігнатися від 0 до 100 км за 3,4 сек.

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Новий автомобіль належить до спортиної серії N від бренду Hyundai. Раніше це позначення використвувалось на заряджених моделях з ДВЗ, а тепер – і на електромобілях.

IONIQ 5 N поєднує в собі електрифіковану глобальну модульну платформу (E-GMP), що використовується в IONIQ 5 та IONIQ 6 з наявними спортивними технологіями суббренду N. Він відповідає основним трьом принципам N: “Проходження поворотів”, “Висока ефективність на треках” та “Повсякденний Спорткар”.

Можливості динамічного входження в повороти "Corner Rascal" починаються з покращеної конструкції кузова з 42 додатковими точками зварювання та 2,1 метрами додаткової проклейки. Покращено кріплення електродвигуна та батареї, передній та задній підрамники посилено для більшої бічної жорсткості. Інтегровані ведучі осі (IDA), натхненні чемпіонатом світу з ралі, застосовані як спереду, так і ззаду, і посилені, щоб витримувати більший крутний момент електродвигуна, зменшуючи при цьому непідресорену масу разом з 21-дюймовими кованими алюмінієвими дисками

Для покращення реакції рульового керування та відгуку, колонка рульового управління IONIQ 5 N була посилена для покращення жорсткості. Крім того, автомобіль оснащений спеціально налаштованою системою N R-MDPS з підвищеним передаточним числом і поліпшеним відгуком до крутного моменту.

N Pedal була розроблена, щоб нівелювати проблему додаткової ваги та розмірів, які притаманні електричним автомобілям, та щоб досягти аналогічних по чутливості характеристик керування, подібних до переможця чемпіонату WRC - Hyundai i20. Це інтелектуальна програмна функція, призначена для забезпечення миттєвого впливу на дросельну заслінку. Спираючись на аналогічну технологію, що використовується в системі рекуперативного гальмування i-Pedal, N Pedal надає перевагу швидкому та захоплюючому проходженню поворотів, а не енергоефективності. Використання гальмівної сили спонукає до динамічного перенесення ваги, що дозволяє входити у круті повороти.

N Drift Optimizer дозволяє підтримувати кут заносу, за допомогою балансування елементів керування автомобілем у реальному часі. Вбудована функція Torque Kick Drift дозволяє водієві імітувати перемикання передач, як у задньопривідних автомобілів з ДВЗ, для ситуацій, що потребують більш раннього початку заносу. Цього вдалося досягнути завдяки використанню складної електронної технології управління.

N Розподіл крутного моменту – забезпечує повністю регульований розподіл крутного моменту спереду та ззаду, який має 11 рівнів налаштування. e-LSD – електронний диференціал підвищеного тертя на задній осі оптимізує керованість та контроль в поворотах.

Додаткові датчики коліс і ширша здатність демпфірування завдяки збільшеним розмірам амортизаторів розширює діапазон робочих характеристик електронно-керованої підвіски.

Цей потужний електричний автомобіль має низку технічних удосконалень. Його електродвигуни розкручуються до 21 000 об/хв, забезпечуючи 478 кВт / 650 к.с. з увімкненою системою N Grin Boost. Це результат роботи двоступеневого інвертора з підвищеною енергоефективністю для більшої потужності від нового акумулятора ємністю 84 кВт-год.

Кілька ексклюзивних функцій покращують продуктивність на треку. N Grin Boost максимізує прискорення з підвищенням потужності 10 секунд, а система N Launch Control забезпечує три різні рівні щеплення, для найшвидшого старту, дозволяючи водіям рушати з місця, як на професійному автомобілі для перегонів. Функція Track SOC (state- of-charge) автоматично розраховує споживання заряду акумулятора за коло.

IONIQ 5 N встановлює новий стандарт терморегулювання в суворих умовах ралійного треку. Порівняно з конкурентами, IONIQ 5 N може похвалитися вищою стійкістю до теплової деградації – що напряму впливає на втрату максимальної потужності через перегрів.



Перед початком руху водій може скористатися функцією “N Battery Pre-Conditioning”, щоб оптимізувати елементи акумулятора до найбільш енергоефективної температури, обираючи між режимом "Drag" – для короткого сплеску повної потужності, або режимом "Трек", який оптимізує найнижчу можливу температуру акумулятора для більшої кількості кіл.

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Функція N Race ще більше оптимізує витривалість електромобіля на трасі, надаючи водіям прямий контроль над енергоспоживанням автомобіля. N Race застосовує підхід, запозичений з автоспорту, коли всі ресурси оптимізуються задля досягнення найшвидшого часу. Традиційно такий тип зміни налаштувань зазвичай вимагає команду з механіків та спеціального обладнання, в IONIQ 5 N ця функція реалізується за допомогою декількох натискань кнопок.

З N Race пілоти мають стратегічний вибір пріоритету: "Витривалість" або "Спринт". "Витривалість максимізує запас ходу на автотреці. Це досягається шляхом обмеження пікової потужності, що cповільняє нагрівання. Для порівняння, “Спринт” надає пріоритет потужності й забезпечує коротші сплески повної енергії. Це допоможе водіям точно керувати своєю енергетичною стратегією та створити ідеальне вікно продуктивності для досягнення найвищих показників ефективності водіння.

IONIQ 5 N може похвалитися N-налаштованими гальмами, які представляють найпотужнішу гальмівну систему Hyundai. Система складається з передніх дисків діаметром 400 мм з чотирипоршневими моноблочними супортами та задніх дисків діаметром 360 мм.

Гальма виготовлені з нових легких матеріалів, конструкція передбачає оптимізацію повітряного потоку для покращення ефективності охолодження. Крім того, регенеративна гальмівна система, яка зазвичай використовується для підвищення енергоефективності, в IONIQ 5 N була переосмислена для підвищення ефективності гальмування. Вона слугує основним джерелом гальмівного зусилля, в той час, як механічні гальма додають додаткове гальмівне зусилля коли це необхідно, забезпечуючи підвищену витривалість на треці.

Щоб задовольнити високі вимоги до гальмування на Нюрбургринзі, інженери Hyundai N розробили локальну гальмівну систему N Brake Regen. Вона забезпечує максимальне гальмівне зусилля до 0,6 G - провідний показник у галузі і залишається увімкненою при активації ABS з максимальним зусиллям 0,2 G. Ризик ситуативного зниження ефективності гальмування через більшу вагу, що притаманна електричним автомобілям мінімізується завдяки максимізації сили рекуперації, що призводить до зниження гальмівного зусилля, яке потрібно виконати механічним гальмам.

Синергічне поєднання системи N Brake Regen з гідравлічними гальмами створює плавний непомітний для водія перехід. Крім того, гальмування лівою ногою дозволяє одночасно натискати на педаль гальма і педаль акселератора під час руху по треку.





Для тих хто планує використовувати IONIQ 5 N не лише для спорту, а й повсякденної мобільності, Hyundai пропонує дивовижні відчуття від імітації перемикання передач та емоційного водіння, завдяки інтегрованим системам N e-shift та N Active Sound+.

N e-shift забезпечує відчуття контролю над подачею потужності та відчуттям перемикання передач, тоді як N Active Sound + забезпечує не лише футуристичний звук електромобіля, але й звуки двигуна та вихлопу, подібні до тих, що у ДВЗ. Це викликає більше емоцій та радості від водіння з імітацією поштовхів та прострілів.

Багато прихильників спортивних автомобілів скаржаться на відсутність зворотного зв'язку, коли перебувають за кермом електромобілів. Саме тому інженери Hyundai N розробили функції N e-shift та N Active Sound +, щоб забезпечити кращий зворотний зв'язок, а отже, більш точний контроль над IONIQ 5N. Унікальний акцент на акустичному еквіваленті потужності дозволяє якісніше контролювати їзду. Це суттєво відрізняє N підхід до звуку електромобіля від попередніх акустичних звукових імітаторів.

N e-shift імітує восьмиступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням (DCT) двигуна внутрішнього згоряння N автомобілів. Він імітує перемикання передач, керуючи крутним моментом двигуна та імітуючи поштовх між змінами. Як наслідок, це забезпечує більш точне інтерактивне водіння, що відчувається ближче до ДВС, ніж попередні електромобілі.

N Active Sound+ у поєднанні з N e-shift покращує враження від водіння електромобілів, створюючи інтерактивний і захоплюючий досвід водіння. Він містить систему з 10 динаміками (вісім внутрішніх, два зовнішніх), що пропонує три різні звукові теми. Симулює тему включення запалення зі звуком двигунів N 2.0T і «Evolution», забезпечує фірмовий високопродуктивний звук, як у RN22e. Тема «Надзвук» — унікальна концепція, натхненна двомоторним винищувачем, що характерна зміною звуку при проходженні поворотів. Мета N Active Sound+ полягає в тому, щоб надати водіям акустичний орієнтир для оцінки використовуваної потужності.

Для ринків ЄС IONIQ 5 N також оснащений функцією N Road Sense, яка автоматично рекомендує активацію режиму N, коли зустрічає характерні дорожні знаки, що дозволяють більш активне водіння.

Як і у IONIQ 5, версія N оснащена системою Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє водієві підзарядити пристрої, як то, електровелосипед, електричне обладнання для кемпінгу або побутові прилади - навіть коли автомобіль вимкнений.

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В екстер'єрі IONIQ 5 N додано багато елементів дизайну, що підвищують продуктивність, наприклад, контрастні чорні деталі оздоблення та задній спойлер у вигляді крила, які підкреслюють спортивні аспекти стандартної моделі та максимізують її потенціал для їзди по кільцевій трасі.

Модель N ще більше відрізняється від стандартного IONIQ 5 зміною пропорцій. Вона на 20 мм нижча на 50 мм ширша знизу, щоб вмістити ширші шини, і на 80 мм довша завдяки більш помітному дифузору.

Спереду розташована графічна панель "N Mask" з функціональною сіткою, а також повітряними заслінками для додаткового охолодження. Губа-спойлер проходить через нижню частину бампера, щоб підкреслити поважну посадку автомобіля та підкреслити його спортивний характер.

Ексклюзивний для EV N "Яскравий помаранчевий" знизу переднього бампера має продовження вздовж бічних спідниць, доповнюючи образ унікального спортивного автомобіля.

Візуальне враження ще більше посилюється кованими 21-дюймовими алюмінієвими дисками з шинами Pirelli P-Zero розміром 275/35R21 з високим рівнем зчеплення з дорогою, що покращує керованість та зчеплення на треку.

Ззаду розташований спеціальний спойлер, який використовується лише у моделях N, а також дифузор оранжевого кольору та повітрозабірник, що допомагають контролювати повітряний потік для підтримки оптимальних аеродинамічних характеристик, що ще більше підкреслює високопродуктивні можливості IONIQ 5 N та агресивний стиль автомобіля.

У спойлер інтегрований трикутний стоп HMSL, доступний лише для N-лінійки. Ззаду також знаходиться N-ексклюзивна чорна накладка на бампер з графічним зображенням відбивача у вигляді шахового прапора.

Інтер'єр IONIQ 5 N чітко передає стиль сімейства N завдяки використанню фірмових елементів N, включаючи кермо, сидіння, накладки на дверях, металеві педалі та інші деталі, що оптимізують автомобіль для їзди по треку.

Кермо виконано у новому N-дизайні з логотипом N, який оточений N кнопками, що регулюють бажаний режим руху. Режими водіння можна налаштувати та підібрати до кожної кнопки в різних комбінаціях, щоб індивідуалізувати та максимізувати веселий дух водіння. Кнопка N Grin Boost, розташована на 3 годині, забезпечує миттєвий та інтуїтивно зрозумілий доступ до максимального прискорення та задоволення від водіння. Пелюстки оптимально розташовані біля кінчиків пальців водія де також можна активувати функції N e-shift і N Pedal.

Центральна консоль IONIQ 5 N оптимізована для водіння на треку завдяки накладкам під колінам та підтримці гомілки та висувним підлокітником. Подовження нижньої частини консолі підвищує жорсткість для подальшої підтримки спортивного водіння. Для повсякденного використання також пропонується USB-роз'єм C-типу, бездротовий зарядний пристрій та підсклянники.

Сидіння N спроєктовані у вигляді ковшів, тому навіть при сильному бічному прискоренні та під час різкого повороту, вони надійно підтримують верхню та нижню частину тіла. В N-версії сидіння розташовані приблизно на 20 мм нижче ніж у базовій комплектації – це сподобаються людям, що прагнуть високих показників керованості. Емблеми N розташовані спереду та ззаду сидіння з підсвіткою спереду. Двоколірний дизайн сидінь-ковшів переноситься і на задню частину.