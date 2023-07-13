На Фестивале скорости в Гудвуде (Англия) состоялась премьера IONIQ 5 N – первой высокопроизводительной полностью электрической модели.

Hyundai IONIQ 5 N дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде. На гоночной трассе он может выдать мощность 478 кВт/650 л.с (с включенной функцией N Grin Boost). С ней IONIQ 5 N позволяет разогнаться от 0 до 100 км в 3,4 сек.

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Новый автомобиль относится к спортивной серии N от бренда Hyundai. Ранее это обозначение использовалось на заряженных моделях с ДВС, а теперь – и на электромобилях.

IONIQ 5 N сочетает в себе электрифицированную глобальную модульную платформу (E-GMP), используемую в IONIQ 5 и IONIQ 6 с имеющимися спортивными технологиями суббренда N. Он соответствует основным трем принципам N: "Прохождение поворотов", "Высокая эффективность на треках" и "Повседневный Спорткар".

Возможности динамического вхождения в повороты Corner Rascal начинаются с улучшенной конструкции кузова с 42 дополнительными точками сварки и 2,1 метрами дополнительной проклейки. Улучшены крепления электродвигателя и батареи, передний и задний подрамники усилены для большей боковой жесткости. Интегрированные ведущие оси (IDA), вдохновленные чемпионатом мира по ралли, применены как спереди, так и сзади, и усилены, чтобы выдерживать больший крутящий момент электродвигателя, уменьшая при этом неподрессоренную массу вместе с 21-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками.

Для улучшения реакции рулевого управления и отклика колонка рулевого управления IONIQ 5 N была усилена для улучшения жесткости. Кроме того, автомобиль оснащен специально настроенной системой N R-MDPS с повышенным передаточным числом и улучшенным откликом к крутящему моменту.

N Pedal была разработана, чтобы нивелировать проблему дополнительного веса и размеров, свойственных электрическим автомобилям, и чтобы достичь аналогичных по чувствительности характеристик управления, подобных победителю чемпионата WRC - Hyundai i20. Это интеллектуальная программная функция, предназначенная для обеспечения мгновенного воздействия на дроссельную заслонку. Опираясь на аналогичную технологию, используемую в системе рекуперативного торможения i-Pedal, N Pedal предпочитает быстрое и увлекательное прохождение поворотов, а не энергоэффективности. Использование тормозной силы побуждает к динамической переноске веса, что позволяет входить в крутые повороты.

N Drift Optimizer позволяет поддерживать угол заноса посредством балансировки элементов управления автомобилем в реальном времени. Встроенная функция Torque Kick Drift позволяет водителю имитировать переключение передач, как у заднеприводных автомобилей с ДВС, для ситуаций, требующих более раннего начала заноса. Этого удалось добиться благодаря использованию сложной электронной технологии управления.

N Распределение крутящего момента – обеспечивает полностью регулируемое распределение крутящего момента спереди и сзади, имеющее 11 уровней настройки. e-LSD – электронный дифференциал повышенного трения на задней оси – оптимизирует управляемость и контроль в поворотах.

Дополнительные датчики колес и более широкая способность демпфирования благодаря увеличенным размерам амортизаторов расширяет диапазон рабочих характеристик электронно-управляемой подвески.

Этот мощный электрический автомобиль имеет ряд технических усовершенствований. Его электродвигатели раскручиваются до 21 000 об/мин, обеспечивая 478 кВт/650 л.с. с включенной системой N Grin Boost. Это результат работы двухступенчатого инвертора с повышенной энергоэффективностью для большей мощности нового аккумулятора емкостью 84 кВт-ч.

Несколько эксклюзивных функций улучшают производительность на треке. N Grin Boost максимизирует ускорение с повышением мощности 10 секунд, а система N Launch Control обеспечивает три разных уровня прививки, для самого быстрого старта, позволяя водителям трогаться с места, как на профессиональном автомобиле для гонки. Функция Track SOC (state-of-charge) автоматически рассчитывает потребление заряда аккумулятора за цепь.

IONIQ 5 N устанавливает новый стандарт терморегулировки в строгих условиях раллийного трека. По сравнению с конкурентами, IONIQ 5 N может похвастаться более высокой устойчивостью к тепловой деградации – что напрямую влияет на потерю максимальной мощности из-за перегрева.



Перед началом движения водитель может воспользоваться функцией “N Battery Pre-Conditioning”, чтобы оптимизировать элементы аккумулятора до наиболее энергоэффективной температуры, выбирая между режимом "Drag" – для короткого всплеска полной мощности, или режимом "Трек", который оптимизирует самую низкую возможную температуру большего количества кругов.

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Функция N Race еще больше улучшает выносливость электромобиля на трассе, предоставляя водителям прямой контроль над энергопотреблением автомобиля. N Race применяет подход, заимствованный из автоспорта, когда все ресурсы оптимизируются для достижения самого быстрого времени. Традиционно такой тип изменения настроек обычно требует команду по механикам и специальному оборудованию, в IONIQ 5 N эта функция реализуется с помощью нескольких нажатий кнопок.

С N Race пилоты имеют стратегический выбор приоритета: "Выносливость" или "Спринт". "Выносливость максимизирует запас хода на автотреке. Это достигается путем ограничения пиковой мощности, что замедляет нагрев. Для сравнения, "Спринт" предоставляет приоритет мощности и обеспечивает более короткие всплески полной энергии. Это поможет водителям точно управлять своей энергетической стратегией и создать идеальное окно производительности для достижения высоких показателей эффективности вождения.

IONIQ 5 N может похвастаться N-настроенными тормозами, представляющими самую мощную тормозную систему Hyundai. Система состоит из передних дисков диаметром 400 мм с четырехпоршневыми моноблочными суппортами и задних дисков диаметром 360 мм.

Тормоза изготовлены из новых легких материалов, конструкция подразумевает оптимизацию воздушного потока для улучшения эффективности охлаждения. Кроме того, регенеративная тормозная система, обычно используемая для повышения энергоэффективности, в IONIQ 5 N была переосмыслена для повышения эффективности торможения. Она служит основным источником тормозного усилия, в то время как механические тормоза добавляют дополнительное тормозное усилие, когда это необходимо, обеспечивая повышенную выносливость на треке.

Чтобы удовлетворить высокие требования к торможению на Нюрбургринге, инженеры Hyundai N разработали локальную тормозную систему N Brake Regen. Она обеспечивает максимальное тормозное усилие до 0,6G - ведущий показатель в отрасли и остается включенной при активации ABS с максимальным усилием 0,2G. до понижения тормозного усилия, которое необходимо выполнить механическим тормозом.

Синергическое сочетание системы N Brake Regen с гидравлическими тормозами создает плавный незаметный для водителя переход. Кроме того, торможение левой ногой позволяет одновременно нажимать на тормозную педаль и педаль акселератора во время движения по треку.





Для тех кто планирует использовать IONIQ 5 N не только для спорта, но и для повседневной мобильности, Hyundai предлагает удивительные ощущения от имитации переключения передач и эмоционального вождения, благодаря интегрированным системам N e-shift и N Active Sound+.

N e-shift обеспечивает ощущение контроля над подачей мощности и ощущением переключения передач, тогда как N Active Sound+ обеспечивает не только футуристический звук электромобиля, но и звуки двигателя и выхлопа, подобные ДВС. Это вызывает больше эмоций и радости вождения с имитацией толчков и прострелов.

Многие поклонники спортивных автомобилей жалуются на отсутствие обратной связи, когда находятся за рулем электромобилей. Именно поэтому инженеры Hyundai N разработали функции N e-shift и N Active Sound+, чтобы обеспечить лучшую обратную связь, следовательно, более точный контроль над IONIQ 5N. Уникальный акцент на акустическом эквиваленте мощности позволяет более качественно контролировать езду. Это существенно отличает подход N к звуку электромобиля от предыдущих акустических звуковых имитаторов.

N e-shift имитирует восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением (DCT) двигателя внутреннего сгорания N автомобилей. Он имитирует переключение передач, управляя крутящим моментом двигателя и имитируя толчок между изменениями. Как следствие, это обеспечивает более точное интерактивное вождение, ощущаемое ближе к ДВС, чем предыдущие электромобили.

N Active Sound+ в сочетании с N e-shift улучшает впечатление от вождения электромобилей, создавая интерактивный и увлекательный опыт вождения. Он содержит систему с 10 динамиками (восемь внутренних, два внешних), которая предлагает три разных звуковых темы. Симулирует тему включения зажигания со звуком двигателей N 2.0T и Evolution, обеспечивает фирменный высокопроизводительный звук, как у RN22e. Тема «Надзвук» — уникальная концепция, вдохновленная двухмоторным истребителем, характерной для изменения звука при прохождении поворотов. Цель N Active Sound+ состоит в том, чтобы предоставить водителям акустический ориентир для оценки используемой мощности.

Для рынков ЕС IONIQ 5 N также оснащен функцией N Road Sense, которая автоматически рекомендует активацию режима N, когда встречает характерные дорожные знаки, разрешающие более активное вождение.

Как и у IONIQ 5, версия N оснащена системой Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет водителю подзарядить устройства, как электровелосипед, электрическое оборудование для кемпинга или бытовые приборы - даже когда автомобиль выключен.

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В экстерьере IONIQ 5 N добавлены многие элементы дизайна, повышающие производительность, например, контрастные черные детали отделки и задний спойлер в виде крыла, подчеркивающие спортивные аспекты стандартной модели и максимизирующие ее потенциал для езды по кольцевой трассе.

Модель N еще больше отличается от стандартного IONIQ 5 изменением пропорций. Она на 20 мм ниже на 50 мм шире снизу, чтобы вместить более широкие шины, и на 80 мм длиннее благодаря более заметному диффузору.

Впереди расположена графическая панель "N Mask" с функциональной сеткой, а также воздушными заслонками для дополнительного охлаждения. Губа-спойлер проходит через нижнюю часть бампера, чтобы подчеркнуть серьезную посадку автомобиля и подчеркнуть его спортивный характер.

Эксклюзивный для EV N "Яркий оранжевый" снизу переднего бампера имеет продолжение вдоль боковых юбок, дополняя образ уникального спортивного автомобиля.

Визуальное впечатление еще больше усиливается коваными 21-дюймовыми алюминиевыми дисками с шинами Pirelli P-Zero размером 275/35R21 с высоким уровнем сцепления с дорогой, что улучшает управляемость и сцепление на треке.

Сзади расположен специальный спойлер, используемый только в моделях N, а также диффузор оранжевого цвета и воздухозаборник, которые помогают контролировать воздушный поток для поддержания оптимальных аэродинамических характеристик, что еще больше подчеркивает высокопроизводительные возможности IONIQ 5 N и агрессивный стиль автомобиля.

В спойлер встроен треугольный стоп HMSL, доступный только для N-линейки. Сзади также находится N-эксклюзивная чёрная накладка на бампер с графическим изображением отражателя в виде шахматного флага.

Интерьер IONIQ 5 N четко передает стиль семейства N благодаря использованию фирменных элементов N, включая руль, сиденья, накладки на дверях, металлические педали и другие детали оптимизируют автомобиль для езды по треку.

Руль выполнен в новом N-дизайне с логотипом N, который окружен N кнопками, регулирующими желаемый режим движения. Режимы вождения можно настроить и подобрать для каждой кнопки в различных комбинациях, чтобы индивидуализировать и максимизировать веселый дух вождения. Кнопка N Grin Boost, расположенная на 3 часа, обеспечивает мгновенный и интуитивно понятный доступ к максимальному ускорению и удовольствию от вождения. Лепестки оптимально расположены у кончиков пальцев водителя, где также можно активировать функции N e-shift и N Pedal.

Центральная консоль IONIQ 5 N оптимизирована для вождения на треке благодаря накладкам под коленям и поддержке голени и выдвижным подлокотникам. Удлинение нижней части консоли повышает жесткость для дальнейшей поддержки спортивного вождения. Для повседневного использования также предлагается USB-разъем C-типа, беспроводное зарядное устройство и подстаканники.

Сидения N спроектированы в виде ковшей, поэтому даже при сильном боковом ускорении и при резком повороте они надежно поддерживают верхнюю и нижнюю часть тела. В N-версии сиденья расположены примерно на 20 мм ниже базовой комплектации – это понравятся людям, стремящимся к высоким показателям управляемости. Эмблемы N расположены спереди и сзади сиденья с подсветкой спереди. Двухцветный дизайн сидений-ковшей переносится и на заднюю часть.