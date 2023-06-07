Українським споживачам Hyundai Palisade пропонується у комплектації ТОП з повним приводом та можливістю вибору дизельного або бензинового двигуна за ціною від 2 563 400 грн $69 300). Також за $4700 можна докупити ексклюзивний пакет опцій Calligraphy.

В українських автосалонах стартує продаж оновленого Hyundai Palisade: оголошені ціни та комплектації. Це найбільший позашляховик в модельній лінійці корейського бренду.

Також цікаво подробиці про Palisade

Флагманський позашляховик отримав новий дизайн та обладнання серед яких найбільш помітні нова решітка радіатора та двоярусна світлотехніка. Задня частина автомобіля має оновлений бампер і квадратними кінцевики випускної системи замість трапецієподібних, що були у моделі до рестайлінгу.

Дещо зросли й габарити автомобіля. Довжина кузова оновленої моделі складає 4995 мм, ширина – 1 975 мм, висота – 1 750 мм, а колісна база становить 2 900 мм.

Автомобіль поставляється із дизельним двигуном об’ємом 2,2 л / 200 к.с. або бензиновим на 3,8 / 295 к.с., кожен з них агрегатується 8-ступеневою автоматичною КПП та повним приводом.

В салоні з’явилось оновлене кермо, цифрова панель приладів, збільшений до 12 дюймів екран мультимедіа зі значно розширеним функціоналом.

Hyundai також пропонує свою найбільш розкішну модель з ексклюзивним пакетом опцій Calligraphy (майже як у Range Rover – в цієї марки існує пакет Autobigraphy). Вартість пакета складає 174 500 гривень і включає оббивку сидінь натуральною шкірою Nappa, режим екстракомфорту Relaxion Seat для передніх сидінь, електричний люк та панорамний дах, ексклюзивні литі диски R20, оздоблення карт дверей, оббивку стелі та бокових стійок алькантарою, елементів салону алюмінієм, контурну підсвітку інтер'єру, решітку радіатора з покриттям Dark Chrome, електрорегулювання поперекової та бокової підтримки сидіння водія (пневмопідкачка), дзеркало заднього огляду з цифровим відображенням з камери заднього огляду тощо.

Нагадаємо, що автомобілі Hyundai будуть показувати фарами малюнки

На Hyundai Palisade розповсюджується гарантія: на вибір: 5 років чи 100 000 км пробігу, або 4 роки без обмеження пробігу.