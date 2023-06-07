Украинским потребителям Hyundai Palisade предлагается в комплектации ТОП с полным приводом и возможностью выбора дизельного или бензинового двигателя по цене от 2 563 400 ($69 300). Также за $4700 можно купить эксклюзивный пакет опций Calligraphy.

В украинских автосалонах стартуют продажи обновленного Hyundai Palisade: объявлены цены и комплектации. Это самый большой внедорожник в модельной линейке корейского бренда.

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Флагманский внедорожник получил новый дизайн и оборудование: наиболее заметны новая решетка радиатора и двухъярусная светотехника. Задняя часть автомобиля оснащена обновленным бампером и квадратными концами выпускной системы вместо трапециевидных, которые были в модели до рестайлингу.

Несколько выросли и габариты автомобиля. Длина кузова обновленной модели составляет 4995 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1750 мм, а колесная база составляет 2900 мм.

Автомобиль поставляется с дизельным двигателем объемом 2,2 л/200 л.с. или бензиновым на 3,8/295 л.с. двигателем, каждый из них агрегатируется 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

В салоне появился обновленный руль, цифровая приборная панель, увеличенный до 12 дюймов экран мультимедиа со значительно расширенным функционалом.

Hyundai также предлагает свою самую роскошную модель с эксклюзивным пакетом опций Calligraphy (почти как у Range Rover – у этой марки существует пакет Autobigraphy). Стоимость пакета составляет 174 500 гривен и включает в себя обивку сидений натуральной кожей Nappa, режим экстракомфорта Relaxion Seat для передних сидений, электрический люк и панорамную крышу, эксклюзивные литые диски R20, эксклюзивную отделка карт дверей, обивку потолка, боковых стоек, контурную подсветку интерьера, решетку радиатора с покрытием Dark Chrome, электрорегулировку поясничной поддержки сидения водителя (пневмоподкачка), электрорегулировку боковой поддержки сидения водителя, зеркало заднего вида с автозатемнением и цифровым отображением из камеры заднего вида, и т.д.

Напомним, что автомобили Hyundai будут показывать фарами картинки

На Hyundai Palisade распространяется гарантия: по выбору: 5 лет или 100 000 км пробега, или 4 года без ограничения пробега.