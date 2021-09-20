В топовом исполнении минивэн Hyundai Staria выглядит космическим шаттлом, а коммерческий фургон имеет упрощенный вид "пиратского корабля".

Новый легкий коммерческий автомобиль (Light Commercial Vehicle, LCV) поступит в продажу в Австралии в этом месяце в двух вариантах: двухместном фургоне и пятиместном фургоне, с возможностью выбора между одно - или двустворчатыми задними дверями.

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В коммерческом исполнении фургон Staria получил приставку к названию и обозначается Staria-Load. Двухместные фургоны на рынке Австралии стоят от 45 740 австралийских долларов (33 225 долларов США), тогда как пятиместные машины стоят от 48 240 австралийских долларов (35 041 долларов США). Последние будут доступны в последнем квартале этого года.

Напомним, в Германии пассажирский минивэн Staria в топовой версии стоит 56 150 евро, а позже начнутся продажи машин в более скромных комплектациях по цене ниже 40 тысяч евро.

Hyundai Staria-Load построен на одной платформе с Carnival и Santa Fe, имеет передний привод, сплошную заднюю ось и заднюю подвеску с пружинными рессорами. На борт фургон способен принимать до 2,5 тонн груза.

За привод отвечает 2,2-литровый дизельный двигатель CRDi мощностью 174 л. с. и 430 Нм крутящего момента. Агрегат подключен к 8-скоростной автоматической трансмиссии и потребляет 7 литров топлива на 100 км.

При ширине 1640 мм и высоте 1436 мм, Staria-Load имеет грузовую длину 2607 мм и может перевозить три евро-паллеты или два стандартных австралийских поддона. А увеличенный дверной проем сбоку открывает удобный доступ к салону для вилочного погрузчика.

Hyundai Staria-Load поставляется с 17-дюймовыми стальными колесами, фарами с датчиком света, входом без ключа, дистанционным открыванием и закрыванием окон, подогревом и складыванием боковых зеркал, 4,2-дюймовым экраном для приборов и 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, протоколами беспроводного соединения Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, “кожаным” рулем и ручкой переключения передач, текстильной обивкой кресел.

Базовая комплектация также включает в себя беспроводную зарядную панель для смартфонов, семь подушек безопасности и широкий ассортимент вспомогательных средств для водителя.

Фото: коммерческий фургон Hyundai Staria-Load для Австралии / Hyundai