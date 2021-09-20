У топовому виконанні мінівен Hyundai Staria виглядає космічним шатлом, а комерційний фургон має спрощений вигляд "піратського човника".

Новий легкий комерційний автомобіль (Light Commercial Vehicle, LCV) надійде у продаж в Австралії цього місяця у двох варіантах: двомісному фургоні та п'ятимісному фургоні, з можливістю вибору між одно- чи двостулковими задніми дверима.

Дізнайтесь також: Найдешевший Mercedes-Benz: нове покоління Citan коштує від 20 тисяч євро

У комерційному виконанні фургон Staria отримав приставку до назви й позначається Staria-Load. Двомісні фургони на ринку Австралії коштують від 45 740 австралійських доларів (33 225 доларів США, 28 383 євро), тоді як п’ятимісні машини коштують від 48 240 австралійських доларів (35 041 доларів США, 29 908 євро). Ці дорожчі версії будуть доступні в останньому кварталі цього року.

Нагадаємо, у Німеччині пасажирський мінівен Staria у топовій версії коштує 56 150 євро, а пізніше почнуться продажі машин у скромніших комплектаціях за ціною нижче 40 тисяч євро. Чи буде комерційний Staria-Load продаватись у Європі – наразі невідомо.

Hyundai Staria-Load побудований на одній платформі з Carnival та Santa Fe, має передній привід, суцільну задню вісь та задню підвіску з пружинними ресорами. На борт фургон здатен приймати до 2,5 тонн вантажу.

За привід відповідає 2,2-літровий дизельний двигун CRDi потужністю 174 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Агрегат під’єднаний до 8-швидкісної автоматичної трансмісії та споживає 7 літрів пального на 100 км.

При ширині 1640 мм і висоті 1436 мм, Staria-Load має вантажну довжину 2607 мм і може перевозити три євро-палети або два стандартні австралійські піддони. А збільшений дверний отвір збоку відкриває зручний доступ до салону для вилкового навантажувача.

Hyundai Staria-Load поставляється зі 17-дюймовими сталевими колесами, фарами з датчиком світла, входом без ключа, дистанційним відкриванням і закриванням вікон, підігрівом і складанням бічних дзеркал, 4,2-дюймовим екраном для приладів та 8-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи, протоколами бездротового з’єднання Apple CarPlay та Android Auto, Bluetooth, “шкіряним” кермом та ручкою перемикання передач, текстильною оббивкою крісел.

Базова комплектація також включає бездротову зарядну панель для смартфонів, сім подушок безпеки та широкий асортимент допоміжних засобів для водія.

Фото: комерційний фургон Hyundai Staria-Load для Австралії / Hyundai