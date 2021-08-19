Доступніші варіанти за ціною до 40 тисяч євро будуть доступні з наступного року.

Мінівен Hyundai Staria в Німеччині доступний у флагманській комплектації Signature за ціною від 56 150 євро з переднім приводом та від 58 150 євро з повним приводом.

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Версії Signature оснащені розсувними дверима з обох сторін, шкіряним салоном з підігрівом та вентиляцією, системою розумних ключів з кнопкою зупинки/запуску, підсвічуванням салону з 64 кольорами, а також задніми сонцезахисними шторами.

Staria Signature також має окремі сидіння у другому ряду, з регулюванням нахилу спинки та підставки для ніг. Усі ряди сидінь також мають порти USB. Ще однією цікавою технологією у Staria Signature є функція Passenger View – ширококутна камера стежить за тим, що відбувається позаду водія та виводить зображення на 10,25-дюймовий екран мультимедійного комплексу. На цей же екран виводиться зображення з зовнішньої камери з 360-градусним оглядом. На вибір є чотири кольори інтер’єру.

Фото: Hyundai Staria Signature / Hyundai

Hyundai також оснастила моделі Staria Signature німецької специфікації аудіосистемою Bose з 12 динаміками та безліччю інтелектуальних систем допомоги від Hyundai. За додаткові 1200 євро клієнти можуть замовити скляний панорамний дах.

Флагманський варіант Staria вже можна замовити у німецьких дилерських центрах, а наступного року на ринок вийдуть доступніші варіанти мікроавтобуса, ціни на які стартуватимуть з відмітки нижче 40 000 євро.

Фото: Hyundai Staria / Hyundai