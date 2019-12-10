Кто бы мог подумать, что их так много.

Исследовательская программа Hyundai Drive Different показала, что водители делятся не на две, три или дюжину категорий – счет идет на десятки тысяч. Хотя принципиальных идентификаторов стиля вождения только пять.

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Hyundai проводил исследование с участием 2000 американских автомобилистов, изучались водители различных типов авто – от крупных дорогих кроссоверов, к владельцам дешевых моделей и электрокаров.

В ходе исследования было определено пять основных идентификаторов стиля вождения:

Уверенный – 28%;

Здравомыслящий – 24%;

Спокойный – 19%;

Нервный – 7%;

Агрессивный – 7%.

Исследование показало, что мужчины, чаще считают себя уверенными водителями, 31 процент из них выбирает это, в отличие от 25 процентов женщин. Между тем опрошенные женщины скорее, чем мужчины, описывают себя как нервные за рулем. Интересно также, что водители электрокаров чаще относят себя к спокойным, чем владельцы автомобилей с ДВС (21% против 19%).

Фото: исследование стилей вождения Hyundai Drive Different / Hyundai

Другие интересные результаты исследования:

92% процента водителей говорят, что никогда не подают звукового сигнала другому водителю;

42% замедляются и позволяют автобусам двигаться перед ними;

37% всегда благодарят других водителей на дороге;

Пятая часть водителей пытается проскочить на светофоре перед включением красного света.

Hyundai также разработала тест Drive Different для анализа основных параметров состояния вождения: отслеживание зрачков, распознавание лица, частота сердечных сокращений и плавность использования органов управления стопой и рукой. Результаты владельцев электрокаров и машин с ДВС сравнили, что подтвердило теорию о спокойных манерах владельцев электрических авто.

"Есть много вещей, которые влияют на стиль вождения. В первую очередь, это техническое мастерство, конечно, но также уверенность, опыт и даже музыка, которую слушает водитель. И пока человек не сядет за руль, вы никогда не сможете предсказать, какой у него стиль вождения", – говорит эксперт по вождению, инструктор Гарри Лэмб, принимавший участие в работе над проектом. "В течение 25 лет моего стажа в качестве инструктора по вождению, я видел все разновидности водителей. Я всегда подозревал, что электромобили также влияют на стиль вождения владельцев".

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