Хто б міг подумати, що їх так багато.

Дослідницька програма Hyundai Drive Different показала, що водії поділяються не на дві, три чи дюжину категорій – рахунок іде на десятки тисяч. Хоча принципових ідентифікаторів стилю водіння лише п'ять.

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Hyundai проводив дослідження за участю 2000 американських автомобілістів, вивчались водії різних типів авто – від великих дорогих кросоверів, до власників найдешевших моделей та електрокароводів.

У ході дослідження було визначено п'ять основних ідентифікаторів стилю водіння:

Впевнений – 28%;

Розсудливий – 24%;

Спокійний – 19%;

Нервовий – 7%;

Агресивний – 7%.



Дослідження показало, що чоловіки,частіше вважають себе впевненими водіями, 31 відсоток з них обирає це, на відміну від 25 відсотків жінок. Тим часом опитувані жінки швидше, ніж чоловіки, описують себе як нервові за кермом. Цікаво також, що водії електрокарів частіше відносять себе до спокійних, ніж власники автомобілів з ДВЗ (21% проти 19%).

Фото: дослідження стилів водіння Hyundai Drive Different / Hyundai

Інші цікаві результати дослідження:

92% відсотки водіїв кажуть, що ніколи не подають звукового сигналу іншому водію;

42% сповільнюються і дозволяють автобусам рухатися перед ними;

37% завжди подякують іншим водіям на дорозі;

П’ята частина водіїв намагається проскочити на світлофорі перед увімкненням червоного світла.

Hyundai також розробила тест Drive Different для аналізу основних параметрів стану водіння: відстеження зіниць, розпізнавання обличчя, частота серцевих скорочень та плавність використання органів керування стопою та рукою. Результати власників електрокарів та машин з ДВЗ порівняли, що підтвердило теорію про спокійніші манери власників електричних авто.

“Є багато речей, які впливають на стиль водіння. В першу чергу, це технічна майстерність, звичайно, але також впевненість, досвід і навіть музика, яку слухає водій. І поки людина не сяде за кермо, ви ніколи не зможете передбачити, який в неї стиль водіння”, – каже експерт з водіння, інструктор Гарі Лемб, що брав участь в роботі над проектом. “Протягом 25 років мого стажу у якості інструктора з водіння, я бачив усі різновиди водіїв. Я завжди підозрював, що електромобілі також впливають стиль водіння власників”

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