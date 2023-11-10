Южнокорейская компания разработала свой алгоритм уменьшения цены на свои электромобили. Решение было на поверхности – Hyundai будет производить собственные литий-железо-фосфатные аккумуляторы.

Hyundai Motor объявил об инвестициях в размере 6,8 миллиарда евро “в области аккумуляторов”. На сегодняшний день уже создано подразделение по разработке аккумуляторов LFP. Первые электрические модели, которые ими воспользуются, выйдут с конвейеров в 2025 году.

К этой стратегии Hyundai прибег по нескольким причинам. Первый и очевидный – снизить цены на электромобили. Технология LFP не из дешевых, но собственное производство позволяет контролировать затраты. К тому же, производство собственных аккумуляторов — это еще и способ получить независимость, возможность контролировать значительную часть цепочки поставок.

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Также, предположительно, прослеживается желание производителя уменьшить свою зависимость от Китая.

Работая над клеточной химией, Hyundai также надеется повысить автономность своих автомобилей. Будущие модели бренда будут иметь повышенную плотность энергии и лучшую эффективность при низких температурах.

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Ожидается, что Hyundai завершит разработку своих аккумуляторов LFP к 2024 году.



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Есть еще один фактор привлекательности взятого курса: спрос на "доступные электромобили" растет на основных мировых автомобильных рынках. Китайский BYD регистрирует рекордный рост благодаря недорогим моделям, таким как Dolphin и Atto 3.

Многие бренды планируют выпускать модели стоимостью до 20 000 евро. Даже Tesla принимает участие в разработке будущей Model 2 по доступной цене. Производя собственные батареи, Hyundai остается в гонке и хочет стать к 2030 году одним из трех крупнейших производителей электромобилей.

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