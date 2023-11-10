Південнокорейська компанія розробила власний алгоритм зменшення ціни на свої електромобілі. Рішення було на поверхні – Hyundai буде виробляти власні літій-залізо-фосфатні акумулятори.

Hyundai Motor оголосив про інвестиції в розмірі 6,8 мільярда євро "в галузі акумуляторів". На сьогодні уже створено підрозділ з розробки акумуляторів LFP. Перші електричні моделі, які скористаються ними, вийдуть з конвеєрів у 2025 році.

До цієї стратегії Hyundai вдався з кількох причин. Перший і очевидний – знизити ціни на електромобілі. Технологія LFP не з дешевих, але власне виробництво дозволяє контролювати витрати. До того ж виробництво власних акумуляторів — це ще й спосіб отримати незалежність, можливість контролювати значну частину ланцюжка постачання.

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Також, імовірно, прослідковується бажання виробника зменшити свою залежність від Китаю.

Працюючи над клітинною хімією, Hyundai також сподівається підвищити автономність своїх автомобілів. Майбутні моделі бренду матимуть "підвищену щільність енергії та кращу ефективність при низьких температурах".

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Очікується, що Hyundai завершить розробку своїх акумуляторів LFP до 2024 року.



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Є ще один фактор привабливості взятого курсу: попит на "доступні електромобілі" зростає на основних світових автомобільних ринках. Китайський BYD реєструє рекордне зростання завдяки недорогим моделям, таким як Dolphin і Atto 3.

Багато брендів планують випускати моделі вартістю до 20 000 євро. Навіть Tesla бере участь у розробці майбутньої Model 2 з доступною ціною. Виробляючи власні батареї, Hyundai залишається в перегонах і хоче стати до 2030 року одним із трьох найбільших виробників електромобілів.

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