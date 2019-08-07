Но все равно это семейство в машину не уместится.

В семье Бошен из американского штата Огайо, десять детей, четыре из них – из детдома. Компания Hyundai устроила для большой семьи маленькое чудо, подарив свой самый большой и самый новый автомобиль.

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Чтобы вместить всех членов семьи Бошен, нужно по крайней мере две машины, например, Palisade и Santa Fe.

Дон Бошен и его жена Мишель воспитали шестерых детей – им сейчас от 18 до 29 лет. Супруги уже собиралось продать все свое имущество и опустевший дом, чтобы поселиться где-то в теплой Флориде. Однако в один день в школе, где работала, Мишель, она познакомилась с маленькой сиротой Лили. Они мгновенно полюбили друг друга и Мишель решила удочерить девочку.

После того, как Лили приняли в семью, воспитательное учреждение, в котором она раньше находилась, предложило Бошенам помочь и ее младшей сестренке Люси. Дальше оказалось, что у девочек есть еще старшие брат и сестра – Джейми и Иеремия. Дон и Мишель всем сказали “да”, и четверо детей сейчас объединились под одной крышей в одной очень любящей семье. Во время усыновления Джейми и Иеремия решили сменить имена на Бруклин и Лондон.

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