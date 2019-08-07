Та все одно це сімейство в машину не поміститься.

У родині Бошен з американського штату Огайо, десять дітей, чотири з них – з дитбудинку. Компанія Hyundai влаштувала для великої родини маленьке диво, подарувавши свій найбільший та найновіший автомобіль.

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Аби вмістити всіх членів родини Бошен, потрібно принаймні дві машини, наприклад, Palisade та Santa Fe.

Дон Бошен та його дружина Мішель виховали шістьох дітей – їм зараз від 18 до 29 років. Подружжя вже збиралось продати усе своє майно та спорожнілий будинок, аби оселитись десь у теплій Флориді. Однак одного дня у школі, де працювала, Мішель, вона познайомилася з маленькою сиріткою Лілі. Вони миттєво полюбили одна одну і Мішель вирішила вдочерити дівчинку.



Після того, як Лілі прийняли до родини, виховний заклад, у якому вона раніше знаходилась, запропонував Бошенам допомогти і її меншій сестричці Люсі. Далі виявилось, що у дівчаток є ще старші брат та сестра – Джеймі та Єремія. Дон і Мішель всім сказали “так”, і четверо дітей зараз об'єдналися під одним дахом в одній надзвичайно люблячій родині. Під час всиновлення Джеймі та Єремія вирішили змінити імена на Бруклін та Лондон.

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