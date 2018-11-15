Чоловік рятував людей під час масивної пожежі у Каліфорнії і його вірний пікап сильно обгорів. Автокомпанія не залишилась осторонь.

Широку відомість, а за нею і популярність медпрацівнику Алліну Пірсу, як це сьогодні водиться, приніс його пост у соцмережі. Ва просто показав людям, на що перетворилась його машина після кількох рятувальних операцій у каліфорнійській пожежі.

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У своєму Instagram Пірс показав білий пікап Toyota Tundra, сильно обгорілий з усіх боків. Він також розповів, що на цьому автомобілі йому вдалось двічи повернутись у палаюче місто Передайз (“рай”) в Каліфорнії, аби допомогти людям, які застрягли там. Під час своїх рятувальних операцій він зовсім не думав про машину, однак опісля не міг засмутився через те, що тепер не зможе нею користуватись.



Однак тут нагодились соціальні мережі, завдяки яким історія дійшла до “Тойоти”. Реакція була миттєвою.

“Нам прикро знати, що ризикуючи власним життям ти рятував інших людей і через це тепер не маєш машини. Та за вантажівку можеш не хвилюватись, для нас буде честю подарувати тобі нову”, – відповіла Toyota Пірсу.

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