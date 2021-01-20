Компания Hyundai Motor опубликовала новые изображения своего абсолютно нового B-SUV – Bayon.

Серия изображений новинки позволяет представить дизайн модели. Bayon станет новейшей моделью, выполненной в дизайнерской стилистике бренда "Чувственная спортивность" (Sensuous Sportiness), объединяющая эмоциональный опыт с инновационными дизайнерскими решениями.

Вдоль передней части автомобиля находится воздухозаборник, выполненный в виде тонкой полосы на верхней части бампера. Узкие дневные ходовые огни гармонично дополняют горизонталь, акцентируя внимание на ширине модели. Широкая решетка радиатора опускается до самого низа переднего бампера, добавляя уверенности образу автомобиля.

Отделенные от дневных ходовых огней передние фары создают особую световую архитектуру модели, что добавляет кроссоверу уникальности во внешнем виде.

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На корме автомобиля размещены характерные задние фонари стреловидной формы, которые соединены между собой тонкой красной линией. Расположенные по краям, эти световые элементы визуально увеличивают ширину модели, делая графику задней части автомобиля еще более выразительной.

На европейском рынке появление модели ожидается уже в первой половине 2021 года. Больше информации о совершенно новом Bayon появится в ближайшие недели.