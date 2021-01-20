Компанія Hyundai Motor оприлюднила нові зображення свого абсолютно нового B-SUV – Bayon.

Серія зображень новинки дає змогу уявити дизайн моделі. Bayon стане найновішою моделлю, виконаною в дизайнерській стилістиці бренду “Чуттєва спортивність” (Sensuous Sportiness), що поєднує емоційний досвід із інноваційними дизайнерськими рішеннями.

Вздовж фронтальної частини автомобіля знаходиться повітрозабірник, виконаний у вигляді тонкої смуги на верхній частині бампера. Вузькі денні ходові вогні гармонійно доповнюють горизонталь, акцентуючи увагу на ширині моделі. Широка решітка радіатора опускається до самого низу переднього бампера, додаючи впевненості образу автомобіля.

Відокремлені від денних ходових вогнів передні фари створюють особливу світлову архітектуру моделі, що додає кросоверу унікального зовнішнього вигляду.

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На кормі автомобіля розміщені характерні задні ліхтарі стрілоподібної форми, котрі поєднані між собою тонкою червоною лінією. Розташовані з країв, ці світлові елементи візуально збільшують ширину моделі, роблячи графіку задньої частини автомобіля ще більш виразною.

На європейському ринку поява моделі очікується вже в першій половині 2021 року. Більше інформації про абсолютно новий Bayon з’явиться найближчими тижнями.