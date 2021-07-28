Новинка называется Custo и предназначена для китайского рынка.

Hyundai готовит дебют новинки для Китая в августе. Custo будут оснащать 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с.

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Дизайн передней части минивэна выполнен в стиле нового Tucson, благодаря массивной решетке радиатора. Корму украшают диодные фары, соединенные между собой тонкой световой линией. Боковины выглядят слегка асимметричными, а на крыше есть пара окошек и небольшой спойлер.

Фото: официальные изображения Hyundai Custo / Hyundai

Полные технические характеристики не обнародованы, однако известно, что минивэн будут комплектовать полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 170 л. с. Привод будет передним по двум причинам: Во-первых, в Поднебесной полный привод не пользуется популярностью, а во-вторых, модель будет бюджетной.

Фото: патентные изображения Hyundai Custo / Motor1

Помимо изображений Custo от Hyundai, в Сети также были обнаружены фотографии минивэна из Министерства промышленности Китая. Из того же источника известны и габариты модели: 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1734 мм в высоту. Это значительно меньше, чем у Staria.