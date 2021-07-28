Новинка називається Custo і призначена для китайського ринку.

Hyundai готує дебют новинки для Китаю у серпні. Custo оснащуватимуть 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 170 к.с.

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Дизайн передньої частини мінівена виконаний в стилі нового Tucson, завдяки масивній решітці радіатора. Корму прикрашають діодні фари, сполучені між собою тонкою світловою лінією. Боковини виглядають злегка асиметричними, а на даху є пара віконець та невеликий спойлер.

Фото: офіційні зображення Hyundai Custo / Hyundai

Повні технічні характеристики не оприлюднені, однак відомо, що мінівен комплектуватимуть півторалітровим бензиновим мотором потужністю 170 к.с. Привід буде переднім з двох причин: по-перше, в Піднебесній повний привід не користується популярністю, а по-друге, модель буде бюджетною.

Фото: патентні зображення Hyundai Custo / Motor1

Крім зображень Custo від Hyundai, у Мережі також було виявлено фотографії мінівена з Міністерства промисловості Китаю. З того ж джерела відомі й габарити моделі: 4950 мм у довжину, 1850 мм у ширину та 1734 мм у висоту. Це значно менше, ніж у Staria.