Макет является физическим воплощением концепции, представленной на CES 2020.

Свое видение транспорта будущего Hyundai Motor Company представила в холле своей штаб-квартиры, экспозиция продлится до 12 июня, а затем отправится в турне по заводам компании.

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Диорама представляет собой масштабный макет города, выполненный в пропорции 1:8. На ней показаны возможности интеграции городского воздушного транспорта (UAM), специализированных автомобилей (PBV) и транспортных пересадочных узлов (Hub) в динамичное городское пространство будущего, ориентированное на человека.

“Подразделение городского воздушного транспорта Hyundai проводит необходимые технологические исследования и делает активные шаги по развертыванию городского воздушного транспорта, о котором люди мечтали десятилетиями. Представляя на экспозиции концепт персонального воздушного судна S-A1, мы громко заявляем о своем намерении дать обществу полноценный доступ к городскому воздушному транспорту”, – комментирует экспозицию Шин Джевон, исполнительный вице-президент подразделения городского воздушного транспорта Hyundai.

Миниатюрная модель раскрывает представление Hyundai об экосистеме мобильности будущего в городской среде. Несущие винты UAM могут изменять угол наклона, что обеспечивает возможность вертикального взлета и посадки и горизонтального полета. Вокруг транспортного узла расположились специализированные автомобили (PBV), они движутся по дорогам, перемещаются вокруг транспортного узла и становятся частью его конструкции при стыковке. Транспортный узел не только соединяет воздушный и наземный транспорт, но и является оригинальной концепцией объединения людей, отражая стремление Hyundai повышать качество жизни и предлагать неограниченную свободу перемещения и возможность наслаждаться новыми впечатлениями.

Фото: диорама Hyundai для демонстрации транспортной экосистемы / TopGear

“Это только начало. Мы продолжим реализацию этой стратегии и дальше”, – заявил Чон Исон, исполнительный вице-глава Hyundai Motor Group. Корпорация создала для работы над проектом транспортной экосистемы будущего специализированную группу, которая включает подразделения дизайна и стратегических исследований и технологий.

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