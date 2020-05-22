Макет є фізичним втіленням концепції, представленої на CES 2020.

Своє бачення транспорту майбутнього Hyundai Motor Company представила у холі своєї штаб-квартири, експозиція триватиме до 12 червня, а потім відправиться у турне заводами компанії.

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Діорама являє собою масштабний макет міста, виконаний в пропорції 1:8. На ньому показано можливості інтеграції міського повітряного транспорту (UAM), спеціалізованих автомобілів (PBV) і транспортних пересадочних вузлів (Hub) в динамічний міський простір майбутнього, орієнтований на людину.

“Підрозділ міського повітряного транспорту Hyundai проводить необхідні технологічні дослідження і робить активні кроки з розгортання міського повітряного транспорту, про який люди мріяли десятиліттями. Представляючи на експозиції концепт персонального повітряного судна S-A1, ми голосно заявляємо про свій намір дати суспільству повноцінний доступ до міського повітряному транспорту”, – коментує експозицію Шин Джевон, виконавчий віце-президент підрозділу міського повітряного транспорту Hyundai.

Мініатюрна модель розкриває уявлення Hyundai про екосистему мобільності майбутнього в міському середовищі. Несучі гвинти UAM можуть змінювати кут нахилу, що забезпечує можливість вертикального зльоту і посадки і горизонтального польоту. Навколо транспортного вузла розташувалися спеціалізовані автомобілі (PBV), вони рухаються по дорогах, переміщаються навколо транспортного вузла і стають частиною його конструкції при стикуванні. Транспортний вузол не тільки з'єднує повітряний і наземний транспорт, але і є оригінальною концепцією об'єднання людей, відображаючи прагнення Hyundai підвищувати якість життя і пропонувати необмежену свободу переміщення і можливість насолоджуватися новими враженнями.

Фото: діорама Hyundai для демонстрації транспортної екосистеми / TopGear

“Це тільки початок. Ми продовжимо реалізацію цієї стратегії і далі”, – заявив Чон Ісон, виконавчий віце-голова Hyundai Motor Group. Корпорація створила для роботи над проектом транспортної екосистеми майбутнього спеціалізовану групу, що включає підрозділи дизайну і стратегічних досліджень та технологій.

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