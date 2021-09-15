Премьера абсолютно новой для Hyundai модели Casper состоялась еще две недели назад, но тогда 3,6-метровый паркетник, построенный на платформе хэтчбека i10, показали только снаружи. Теперь же производитель показал интерьер машины.

На домашнем рынке Южной Кореи Hyundai Casper уже доступен для заказа с двумя литровыми моторами на выбор.

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Салон миниатюрного кроссовера Casper оказался достаточно оригинальным, по крайней мере, не является копией интерьера хэтчбека i10, на базе которого он построен. Например, центральная секция с подставками под напитки выполнена одной деталью с подушкой водительского сиденья.

Базовая комплектация Casper включает 4,2-дюймовый цветной экран, аудиосистему с двумя динамиками, кондиционер, семь подушек безопасности. Более дорогие версии будут иметь адаптивный круиз-контроль, информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, кнопку запуска двигателя, люк и вентиляцию передних кресел. Также в дорогих версиях задние сиденья можно сдвинуть в продольном направлении на 16 сантиметров: это позволяет увеличить объем багажного отсека до 301 литра.

Фото: салон Hyundai Casper / Hyundai

В Южной Корее Hyundai Casper уже доступен с одним из двух литровых моторов на выбор. Атмосферный агрегат предлагает отдачу в 76 лошадиных сил, а его турбо-версия – 100 сил. Внешне версии отличаются отделкой решетки радиатора. В обоих случаях с мотором сочетается 4-скоростная автоматическая коробка передач, привод – передний.

На домашнем рынке Casper стоит от 13,85 миллиона вон, что конвертируется в 310 тысяч гривен по текущему курсу обмена.

Вслед за Кореей, Hyundai Casper появится в Индии, а затем выйдет и на европейский рынок.

Фото: Hyundai Casper / Hyundai