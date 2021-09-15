Прем'єра абсолютно нової для Hyundai моделі Casper відбулась ще два тижні тому, але тоді 3,6-метровий паркетник, збудований на платформі хетчбека i10, показали тільки зовні. Тепер же виробник показав інтер'єр машинки.

На домашньому ринку Південної Кореї Hyundai Casper вже доступний для замовлення з двома літровими моторами на вибір.

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Салон мініатюрного кросовера Casper виявився досить оригінальним, принаймні, не є копією інтер’єра хетчбека i10, на базі якого він збудований. Наприклад, центральна секція з підставками під напої виконана однією деталлю з подушкою водійського сидіння.

Базова комплектація Casper включає 4,2-дюймовий кольоровий екран, аудіосистему з двома динаміками, кондиціонер, сім подушок безпеки. Дорожчі версії матимуть адаптивний круїз-контроль, інформаційно-розважальний комплекс з 8-дюймовим екраном, клімат-контроль, кнопку запуску двигуна, люк та вентиляцію передніх крісел. Також в дорогих версіях задні сидіння можна зрушити в поздовжньому напрямку на 16 сантиметрів: це дозволяє збільшити об'єм багажного відсіку до 301 літра.

Фото: салон Hyundai Casper / Hyundai

В Південній Кореї Hyundai Casper вже можна замовити з одним із двох літрових моторів на вибір. Атмосферний агрегат пропонує віддачу у 76 кінських сил, а його турбо-версія – 100 сил. Зовні версії відрізняються оздобленням решітки радіатора. В обох випадках з мотором поєднується 4-швидкісна автоматична коробка передач, привід – передній.

На домашньому ринку Casper коштує від 13,85 мільйона вон, що конвертується у 310 тисяч гривень за поточним курсом обміну.

Слідом за Кореєю, Hyundai Casper з'явиться в Індії, а потім вийде і на європейський ринок.

Фото: Hyundai Casper / Hyundai