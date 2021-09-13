Електричний SUV майже не відрізняється зовні від звичайного Volvo XC40, однак технічно це різні автомобілі.

Volvo XC40 Recharge – повністю електричний автомобіль, який можна відрізнити від гібрида чи аналога з ДВЗ за кількома деталями. Спереду це пласка пластина замість решітки радіатора, ззаду – відсутність вихлопних труб. Окрім того, електричний ХС40 завжди має двоколірний кузов з написом Recharge на задній стійці, у нього дещо менший кліренс (176 мм замість 211-ти). Адже під дном автомобіля розташована тягова акумуляторна батарея. Два електромотори потужністю по 150 кВт кожен розміщені спереду та ззаду над осями, адже автомобіль повнопривідний.

Електромобіль можна зарядити за допомогою джерела змінного чи постійного струму. Причому швидка 150-кіловатна зарядка здатна зарядити батарею до 80% всього за 32 хвилини. Повністю батарею можна заряджати від домашньої розетки: за 24 години від однофазної та за 8 годин – від трифазної.

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Виробник обіцяє, що в комбінованому циклі на повній батареї Volvo XC40 Recharge проїде 400-418 км, а в міському ще більше – від 519 до 539 км. При цьому споживання енергії становить 23,8 – 25 кВт на 100 км. Цікаво, що бортовий комп'ютер Volvo не показує залишок ходу в кілометрах, як у більшості електромобілів. Натомість є інформація щодо залишку заряду у відсотках – мовляв, так власник краще знатиме, скільки в авто залишилось енергії.

Цікава особливість – в автомобіля немає кнопки старту. Він починає їхати, коли власник з ключем у кишені сяде в авто, пристебнеться та ввімкне важіль напрямку руху "вперед".

Два 150-кіловатні електродвигуни розганяють Volvo XC40 Recharge до першої сотні за 4,9 секунди, і під час тест-драйву динаміка дійсно відчувалася. Щоправда, другої сотні не буде – максималка обмежена 180 км на годину. На відміну від звичайного Volvo XC40, в електричного дещо змінені налаштування рульового та підвіски. Автомобіль важчий (дві тонни), тож має кращу стійкість на ходу. Однак все одно на високих швидкостях його розгойдує, тож їхати нашими дорогами на високих швидкостях некомфортно. Набагато приємніше на ньому переміщатися плавно. Натомість за необхідності обгону чи випередження авто приємно дивує динамікою з будь-якої швидкості, адже загальний крутний момент двох моторів сягає 660 Нм.

Бортовий комп'ютер та медіасистема Volvo XC40 Recharge працює на вбудованих сервісах Google. Автомобіль чотири рази на рік оновлює систему, причому "по повітрю". Завдяки оновленням Volvo XC40 незабаром матиме новий інтерфейс, можливість регулювати інтенсивність рециркуляції педалі газу тощо. Окрім того, власник має можливість користуватись додатком у смартфоні Volvo Car, за допомогою якого можна буде відмикати авто, відслідковувати його розташування, підігрівати салон і багато іншого.

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Новинка має збільшений термін технічного обслуговування – раз на 30 тисяч км. Окрім того, для перших покупців діє акція з безкоштовного обслуговування перших три роки – на час гарантії. Гарантія на батарею складає 100 тисяч км або 8 років.

Volvo XC40 Recharge в Україні продається у двох пакетних комплектаціях: версія Plus за 48 230 євро, а версія Pro – за 52 480 євро. Ще до офіційної появи в автосалонах це авто замовили 40 українців.