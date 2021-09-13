Электрический SUV почти не отличается внешне от обычного Volvo XC40, однако технически это разные автомобили.

Volvo XC40 Recharge – полностью электрический автомобиль, который можно отличить от гибрида или аналога с ДВС по нескольким деталям. Спереди это плоская пластина вместо решетки радиатора, сзади – отсутствие выхлопных труб. Кроме того, электрический ХС40 всегда имеет двухцветный кузов с надписью Recharge на задней стойке, у него несколько меньший клиренс (176 мм вместо 211-ти). Ведь под дном автомобиля расположена тяговая аккумуляторная батарея. Два электромотора мощностью по 150 кВт каждый размещены спереди и сзади над осями, ведь автомобиль полноприводный.

Электромобиль можно зарядить с помощью источника переменного или постоянного тока. Причем быстрая 150-киловаттная зарядка способна зарядить батарею до 80% всего за 32 минуты. Полностью батарею можно заряжать от домашней розетки: за 24 часа от однофазной и за 8 часов – от трехфазной.

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Производитель обещает, что в комбинированном цикле на полной батареи Volvo XC40 Recharge проедет 400–418 км, а в городском еще больше – от 519 до 539 км При этом потребление энергии составляет 23,8 – 25 кВт на 100 км. Интересно, что бортовой компьютер Volvo не показывает остаток хода в километрах, как и большинство электромобилей. Зато есть информация об остатке заряда в процентах – якобы так владелец лучше будет знать, сколько в авто осталось энергии. Интересная особенность – у автомобиля нет кнопки старта. Он начинает ехать, когда владелец с ключом в кармане сядет в авто, пристегнется и включит рычаг направления движения "вперед".

Два 150-киловаттные электродвигатели разгоняют Volvo XC40 Recharge до первой сотни за 4,9 секунды, и во время тест-драйва динамика действительно чувствовалась. Правда, второй сотни не будет – максималка ограничена 180 км в час. В отличие от обычного Volvo XC40, у электрического несколько изменены настройки рулевого и подвески. Автомобиль тяжелее (две тонны), поэтому имеет лучшую устойчивость на ходу. Однако все равно на высоких скоростях его раскачивает, поэтому ехать по нашим дорогам на высоких скоростях некомфортно. Гораздо приятнее на нем перемещаться плавно. Зато при необходимости обгона или опережения авто приятно удивляет динамикой с любой скорости, ведь общий крутящий момент двух моторов достигает 660 Нм.

Бортовой компьютер и медиасистема Volvo XC40 Recharge работает на встроенных сервисах Google. Автомобиль четыре раза в год обновляет систему, причем "по воздуху". Благодаря обновлению Volvo XC40 вскоре будет иметь новый интерфейс, возможность регулировать интенсивность рециркуляции педали газа и тому подобное. Кроме того, владелец имеет возможность пользоваться приложением в смартфоне Volvo Car, с помощью которого можно будет отпирать авто, отслеживать его расположение, подогревать салон и многое другое.

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Новинка имеет увеличенный срок технического обслуживания – раз на 30 тысяч км. Кроме того, для первых покупателей действует акция по бесплатному обслуживанию первых три года – на время гарантии. Гарантия на батарею составляет 100 тысяч км или 8 лет.

Volvo XC40 Recharge в Украине продается в двух пакетных комплектациях: версия Plus за 48 230 евро, а версия Pro – за 52 480 евро. Еще до официального появления в автосалонах это авто заказали 40 украинцев.