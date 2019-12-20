Рецепт новинки прост: Берем весьма свежий хэтчбек i10, пристраиваем к нему "рюкзачок" багажника – и получаем седан Aura.

Строго говоря, построен седан не европейской версии Hyundai i10, а представляет собой модификацию для азиатских рынков, которая известна под названием Grand i10 Nios.

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При этом доработки кузова проведены более глубокие, чем кажется на первый взгляд: по сути, он стал полностью новым от средних стоек до заднего бампера. А размеры колесной базы Aura остались ровно такими же, как и у донора – то есть 2 450 мм при общей длине в 3 995 мм.

Моторы Aura тоже в основном позаимствует у хэтча. В их число войдут 83-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 л (от европейской пятидверки) и того же объема дизель с отдачей в 75 л.с., но у "ауры" появится и топовый бензиновый турбомоторчик, что развивает при литровом объеме 100 л.с. Набор коробок передач – механика и робот с одним сцеплением. Изображения интерьера пока не опубликованы, но вероятнее всего, он будет идентичен салону донора.

Первым рынком, который получит новинку, станет Индия: там производство "ауры" начнется в первом квартале 2020 года. Не исключено, что позже Hyundai Aura появится и в других странах.

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