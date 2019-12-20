Рецепт новинки простий: беремо свіжий хетчбек i10, пристроюємо до нього "рюкзачок" багажника - і отримуємо седан Aura.

Строго кажучи, побудований седан не з європейської версії Hyundai i10, а з модифікації для азіатських ринків, яка відома під назвою Grand i10 Nios.

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При цьому доопрацювання кузова проведені глибші, ніж здається на перший погляд: по суті, він став повністю новим від середніх стійок до заднього бампера. А розміри колісної бази Aura залишилися рівно такими ж, як і у донора - тобто 2 450 мм при загальній довжині в 3 995 мм.





Мотори Aura теж в основному запозичить у хетча. У їх число увійдуть 83-сильний атмосферний двигун об'ємом 1,2 л (від європейської пятідверки) і того ж об'єму дизель з віддачею в 75 к.с., але у "Аури" з'явиться і топовий бензиновий турбомоторчик, що розвиває при літровому об'ємі 100 к.с. Набір коробок передач - механіка і робот з одним зчепленням. Зображень інтер'єру поки не опубліковано, але найімовірніше, він буде ідентичний салону донора.



Першим ринком, який отримає новинку, стане Індія: там виробництво "аури" почнеться в першому кварталі 2020 року. Не виключено, що пізніше Hyundai Aura з'явиться і в інших країнах.

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