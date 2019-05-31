Он может проезжать без подзарядки до 300 км.

Южнокорейский концерн показал первый в мире двухэтажный электрический автобус с батареей на 384 кВт/ч, заряд которой можно восстановить на 100% всего за 72 минуты.

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Двухпалубный автобус имеет силовую установку, которая состоит из пары электромоторов и блоком аккумуляторов емкостью 384 кВт/час. Hyundai сообщает, что после пробега примерно в 300 километров, полностью перезарядить машину можно всего за 1 час и 12 минут.

Полные характеристики автобуса не приводятся, однако производитель сообщает, что один электромотор имеет мощность в 322 лошадиные силы и служит основной движущей силой, в то время как второй двигатель призван минимизировать потери электроэнергии

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Фото: электрический автобус даблдекер от Hyundai / Hyundai

Автобус имеет длину 13 метров и высоту 4 метра, на обоих его палубах могут разместиться до 70 пассажиров – 11 на нижнем этаже и 59 на верхнем. Его задние колеса поворачивают вместе с передними, помогая массивной машине вписываться в повороты. Кроме того, автобус оборудован пандусом для инвалидных колясок и двумя специальными креслами для людей с ограниченными возможностями. Также в оснащение входят активные системы безопасности, такие как помощь в соблюдении рядности и автоматическое торможение.

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