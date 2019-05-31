Він може проїжджати без підзарядки до 300 км.

Південнокорейський концерн показав перший у світі двоповерховий електричний автобус з батареєю на 384 кВт/год, заряд якої можна відновити на 100% усього за 72 хвилини.

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Двопалубний автобус має силову установку, яка складається з пари електромоторів і блоком акумуляторів ємністю 384 кВт/год. Hyundai повідомляє, що після пробігу приблизно у 300 кілометрів, повністю перезарядити машину можна усього за 1 годину і 12 хвилин.

Повні характеристики автобуса не наводяться, однак виробник повідомляє, що один електромотор має потужність у 322 кінські сили і слугує основною рушійною силою, у той час як другий двигун покликаний мінімізувати втрати електроенергії.

Фото: електричний автобус даблдекер від Hyundai / Hyundai

Автобус має довжину 13 метрів і висоту 4 метри, на обох його палубах можуть розміститись до 70 пасажирів – 11 на нижньому поверсі і 59 на верхньому. Його задні колеса повертають разом з передніми, допомагаючи масивній машині вписуватись у повороти. Крім того, автобус обладнаний пандусом для інвалідних колясок та двома спеціальними кріслами для людей з обмеженими можливостями. Також в оснащення входять активні системи безпеки, такі як допомога у дотриманні рядності і автоматичне гальмування.

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