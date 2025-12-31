Hyundai продала свой завод в РФ за символическую сумму

Hyundai остановила производство в России еще в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ на нашу страну. Окончательное решение о продаже актива было принято в 2024 году, когда компания официально передала завод российской стороне.

Читайте также: Самый маленький Hyundai Ioniq вскоре увидит свет

Часы выкупа тикают

Соглашение предусматривало возможность обратного выкупа предприятия в течение двух лет, однако срок действия этой опции истекает уже в январе. По информации Reuters, источник внутри Hyundai прямо заявил: “Это не та ситуация, когда мы можем выкупить актив”. Официальный представитель компании подтвердил, что окончательное решение по реализации опции выкупа до сих пор не принято. В то же время непонятно, может ли Hyundai договориться о продлении этого срока. Учитывая войну в Украине и действующие санкции, возвращение на рынок РФ выглядит малореалистичным в краткосрочной перспективе.

Завод Hyundai возле Санкт-Петербурга

Потерянные позиции на ключевом рынке

До 2022 года Hyundai и связанная с ней Kia были одними из главных игроков на российском авторынке. Их совокупная доля достигала 23,3%, а только в 2021 году компании продали в РФ 354 тысячи автомобилей. Выход с рынка оказался болезненным и с финансовой точки зрения. Hyundai ранее признал, что продажа российских активов привела к убыткам в размере 287 миллиардов вон, или примерно 200 миллионов долларов.

Также интересно: Сколько стоит Hyundai Santa Fe 2016–2018 на аукционах США: актуальные цены и динамика

Что происходит на заводе сейчас

Бывший завод Hyundai сейчас принадлежит российской компании AGR Automotive. На предприятии выпускают автомобили под брендом Solaris, которые фактически являются переименованными моделями Hyundai и Kia. Среди них - аналоги Hyundai Elantra, Hyundai Creta и Kia K2 Cross, адаптированные под новую торговую марку. Таким образом, технологическая база и модельный ряд корейского производителя продолжают жить в России, но уже без его прямого участия.

Китайские бренды заняли вакантное место

Пока Hyundai медлит с решением, китайские автопроизводители стремительно наращивают присутствие. Именно они стали главными бенефициарами выхода западных брендов с российского рынка. По итогам 2024 года китайские компании продали в России около 1 миллиона автомобилей из общего объема рынка 1,57 миллиона единиц. Это означает фактическое доминирование Китая в сегменте, где еще несколько лет назад безоговорочными лидерами были Hyundai и Kia.

Также на тему: Паника в России: компания Porsche через спутник заблокировала все свои автомобили

Возвращение под большим вопросом

Даже если формально возможность выкупа еще сохраняется, реальные условия для возвращения Hyundai в Россию выглядят все менее благоприятными. Геополитическая напряженность, санкционное давление и полная перестройка рынка в пользу китайских брендов могут сделать возвращение экономически нецелесообразным - даже если юридически оно еще возможно.