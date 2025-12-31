Hyundai продала свій завод в РФ за символічну суму

Hyundai зупинила виробництво в Росії ще у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ на нашу країну. Остаточне рішення про продаж активу було ухвалене у 2024 році, коли компанія офіційно передала завод російській стороні.

Годинник викупу цокає

Угода передбачала можливість зворотного викупу підприємства протягом двох років, однак термін дії цієї опції спливає вже в січні. За інформацією Reuters, джерело всередині Hyundai прямо заявило: “Це не та ситуація, коли ми можемо викупити актив”. Офіційний представник компанії підтвердив, що остаточного рішення щодо реалізації опції викупу досі не ухвалено. Водночас незрозуміло, чи може Hyundai домовитися про продовження цього терміну. З огляду на війну в Україні та чинні санкції, повернення на ринок РФ виглядає малореалістичним у короткостроковій перспективі.

Завод Hyundai біля Санкт-Петербурга

Втрачені позиції на ключовому ринку

До 2022 року Hyundai та пов’язана з нею Kia були одними з головних гравців на російському авторинку. Їхня сукупна частка сягала 23,3%, а лише у 2021 році компанії продали в РФ 354 тисячі автомобілів. Вихід із ринку виявився болючим і з фінансового погляду. Hyundai раніше визнав, що продаж російських активів призвів до збитків у розмірі 287 мільярдів вон, або приблизно 200 мільйонів доларів.

Що відбувається на заводі зараз

Колишній завод Hyundai нині належить російській компанії AGR Automotive. На підприємстві випускають автомобілі під брендом Solaris, які фактично є перейменованими моделями Hyundai та Kia. Серед них — аналоги Hyundai Elantra, Hyundai Creta та Kia K2 Cross, адаптовані під нову торгову марку. Таким чином, технологічна база й модельний ряд корейського виробника продовжують жити в Росії, але вже без його прямої участі.

Китайські бренди зайняли вакантне місце

Поки Hyundai зволікає з рішенням, китайські автовиробники стрімко нарощують присутність. Саме вони стали головними бенефіціарами виходу західних брендів з російського ринку. За підсумками 2024 року китайські компанії продали в Росії близько 1 мільйона автомобілів із загального обсягу ринку 1,57 мільйона одиниць. Це означає фактичне домінування Китаю в сегменті, де ще кілька років тому беззаперечними лідерами були Hyundai та Kia.

Повернення під великим питанням

Навіть якщо формально можливість викупу ще зберігається, реальні умови для повернення Hyundai в Росію виглядають дедалі менш сприятливими. Геополітична напруженість, санкційний тиск і повна перебудова ринку на користь китайських брендів можуть зробити повернення економічно недоцільним — навіть якщо юридично воно ще можливе.