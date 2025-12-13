Скільки коштує Hyundai Santa Fe 2016–2018 на аукціонах США: актуальні ціни та динаміка

Santa Fe 2016–2018 років — один із найпопулярніших корейських кросоверів на американських майданчиках. Через стабільний попит та великий вибір на аукціонах модель дозволяє підібрати авто на будь-який бюджет — від невеликих пошкоджень до майже цілих.

Як змінювалися ціни: тренд на зниження вже півтора року

За даними Autoastat, динаміка середніх цін на Hyundai Santa Fe 2016–2018 років демонструє впевнене зниження від кінця 2023 року до сьогодні. На наданому графіку видно: якщо наприкінці 2023-го середня ціна перевищувала 3,8 тис. доларів, то ближче до кінця 2025 року вона опустилася до близько 2 780 доларів. Це мінус понад тисяча доларів лише за півтора року.

Падіння було поступовим: спочатку американський ринок реагував на зниження загальних цін на вживані авто після перегріву пандемічних років. Потім ситуацію підсилювали сезонні фактори — взимку попит на кросовери традиційно вищий, але у 2024 році це не повернуло ціну Santa Fe вгору. Тренд став ще помітнішим у другій половині 2024-го: покупці активніше цікавилися електромобілями, а це збивало середню ціну ДВЗ-кросоверів.

Упродовж 2025 року коливання були незначні. Графік показує кілька коротких хвиль зростання навесні та влітку, але восени ціна знову просіла — до нинішніх $2 783. Порівняно з попереднім місяцем це ще мінус $120, тобто модель продовжує дешевшати.

Чому Santa Fe так стрімко подешевшав

Ринок США дуже чутливий до попиту і пропозиції. На Santa Fe вплинули одразу кілька факторів. Передусім — велика кількість доступних лотів: покоління DM/DM2 у США продавали масово, тож аукціони мають стабільно великий вибір. Це робить модель прогнозованою у ціноутворенні та не дозволяє їй дорожчати.

Другий фактор — конкуренція всередині сегмента. Американці часто обирають Honda Pilot, Toyota Highlander чи Ford Explorer. На їхньому фоні Santa Fe виглядає більш доступною альтернативою, і саме це тисне на середню вартість.

Свою роль відіграла й електромобілізація: у 2024–2025 роках у США значно зросли знижки на EV, і частина покупців переорієнтувалася саме на них. Це послабило попит на традиційні кросовери з ДВЗ.

Скільки реально коштує привезти Santa Fe в Україну

Середня ціна лота — лише старт. До неї додають доставку, аукціонні збори, логістику всередині США та розмитнення в Україні. Утім, навіть з урахуванням повного циклу витрат Santa Fe 2016–2018 років залишаються одним із найдоступніших сімейних кросоверів на ринку імпортованих авто.

За нинішніх ставок зборів і логістики типова фінальна цифра за ключовою у США машиною, з помірними пошкодженнями та пробігом 120–180 тис. км, коливається в діапазоні від 11 до 15 тисяч доларів. У порівнянні з тим, що було ще два роки тому, це більш ніж конкурентний результат.

Чого очікувати далі

Ціна Santa Fe має всі шанси закріпитися на нинішньому рівні. Ринок США вже стабілізувався після періоду різких коливань, а запас лотів у сегменті кросоверів залишатиметься великим і у 2026 році. Зниження може продовжитися, але вже у сповільненому темпі.

Також можливе короткострокове зростання наприкінці зими — в цей період традиційно активізуються покупці з північних штатів, які шукають кросовери з повним приводом. Але суттєвих цінових стрибків аналітики не прогнозують.

Висновок

Hyundai Santa Fe 2016–2018 років — один із тих кросоверів, на які варто звернути увагу тим, хто хоче отримати багато автомобіля за адекватні гроші. Ціна на аукціонах США знизилась майже до мінімуму за останні два роки, а пропозиції — величезні. Динаміка говорить про те, що саме зараз ринок знаходиться у точці, коли цілком реально зловити вигідний лот.