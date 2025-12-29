Найменший Hyundai Ioniq незабаром побачить світ

Ioniq 3 має стати ключовою моделлю для Європи та інших глобальних ринків, зробивши електромобілі бренду ще доступнішими, пише Carscoops.

Дизайн: еволюція без радикалізму

На відміну від більш сміливих Ioniq 5 та Ioniq 6, новий Ioniq 3 обирає більш стриманий і універсальний підхід. Серійна версія значною мірою наслідує купеподібні пропорції концепту Hyundai Concept Three, але з практичнішими рішеннями. Передня частина отримала традиційніші повітрозабірники для охолодження батареї та фірмові піксельні денні ходові вогні, відокремлені від основної оптики.

Збоку замість ультравузьких вікон концепту з’явилися “раковиноподібні” елементи, що відсилають до дизайну 1990-х. Загалом силует чистий і лаконічний, виконаний у стилістиці Hyundai. Задня частина вирізняється суцільною світлодіодною смугою з піксельною графікою та кришкою багажника з розділеним склом — рішенням, знайомим за Toyota Prius. Частина аеродинамічних експериментів концепту не дійшла до серії, але компактний спойлер збережено.

Інтер’єр: цифровий мінімалізм зі здоровим глуздом

Салон Ioniq 3 пропонує нове бачення інтерфейсу Hyundai. Тут використовується окрема цифрова панель приладів і великий центральний дисплей у стилі Tesla, що працює на новій системі Pleos Connect з Android Automotive. Система підтримує хмарні профілі користувачів та розмовне голосове керування навігацією й основними функціями авто.

Салон прототипу Hyundai Ioniq 3

Важливий плюс — фізичні кнопки керування кліматом, які розташовані під центральним екраном, що вже підтверджено шпигунськими фото. П’ятимісний салон виконаний у мінімалістичному стилі Ioniq з простими дверними картами та м’якими формами. Серед оснащення — підтримка Apple CarPlay Ultra, атмосферне підсвічування та вдосконалені системи допомоги водієві другого рівня.

Платформа, батареї та запас ходу

Hyundai Ioniq 3 базується на спрощеній версії платформи E-GMP. На відміну від старших моделей, він використовує 400-вольтову архітектуру, що дозволяє знизити собівартість і зробити модель доступнішою. На старті очікується передньопривідна версія з одним електродвигуном потужністю 201 к.с. (150 кВт) — конфігурація, подібна до майбутнього Kia EV4. У перспективі можлива поява більш потужної версії N Performance з двома моторами. Для Ioniq 3 готують дві літій-іонні батареї:

58 кВт-год — базовий варіант,

81,4 кВт-год — топова версія з орієнтовним запасом ходу 628–644 км.

Обидві батареї підтримуватимуть функції V2L (живлення зовнішніх пристроїв) та V2G (віддача енергії в мережу).

Конкуренти та строки дебюту

Ioniq 3 потрапить у надзвичайно конкурентний сегмент. Серед його основних суперників — Kia EV3 та EV4, Volkswagen ID.3, Cupra Born, Peugeot e-308, Mini Aceman Electric, MG4, BYD Dolphin та Skoda Enyaq. З огляду на мінімальний камуфляж і вже відомі технології салону, повноцінний дебют очікується протягом найближчих шести місяців, а глобальний запуск — до 2027 року.

Чому в США його не побачать

Попри глобальні амбіції, Ioniq 3 не продаватиметься в Північній Америці. Причина проста: модель планують виробляти в Туреччині, а це не дозволяє їй відповідати вимогам американських програм підтримки та локалізації виробництва.