В конце июля Hyundai Motor Group объявила о разработке трех новейших технологий кондиционирования для улучшения качества воздуха и комфортного микроклимата внутри автомобиля.

Растущий интерес общества к качеству воздуха дал толчок разработке инновационных решений Hyundai Motor Group в сфере кондиционирования салона автомобиля. В конце июля компания представила три новые технологии кондиционирования, которые обеспечат контроль качества воздуха внутри автомобиля:

After-Blow сохраняет испаритель сухим и предотвращает появление плесени;

Multi-Air Mode рассеивает поток воздуха, уменьшая прямой контакт с ним;

Fine Dust Indicator отражает информацию о качестве воздуха.

Инновационные решения сначала будут применяться к определенным моделям на рынке Кореи, а впоследствии технологии будут предложены широкой общественности ценителям бренда по всему миру.

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Более подробно об этих разработках:

Технология After-Blow высушивает конденсат на испарителе, в результате чего подавляется развитие плесени в системе кондиционирования. Кроме очевидной пользы для здоровья, разработка также решает проблему появления неприятного запаха в салоне при включении кондиционера в жару.

Обычно конденсат стекает в течение получаса после выключения двигателя. Технология After-Blow за 10 минут полностью осушает испаритель: за это время автоматически осуществляется забор воздуха, необходимого для того, чтобы исключить накопление влаги в системе кондиционирования.

Для контроля состояния аккумуляторной батареи используется специальный датчик IBS (Intelligent Battery Sensor), который прекращает работу системы при низком уровне заряда аккумулятора. Разработка также предусматривает деактивацию автоматического осушения испарителя при низкой наружной температуре, или же в случае, когда система кондиционирования некоторое время не используется.

Технология Multi-Air Mode заключается в использовании комбинации нескольких вентиляционных отверстий кондиционирования и обогрева для создания максимально комфортного микроклимата пассажирам салона автомобиля. При активации режима Multi-Air Mode поток воздуха смягчается за счет рассеивания через мультивоздушные отверстия водительского и пассажирских сидений, которые были созданы дополнительно к стандартным вентиляционных дефлекторов.

Интересно, что Multi-Air Mode не изменяет общий объем воздуха, который циркулирует в салоне. Однако технология рассеивания уменьшает прямой контакт с потоком, что делает пребывание в автомобиле значительно комфортнее.

Режим можно регулировать (включать или выключать) в соответствии с потребностями водителя и пассажиров.

Технология Fine Dust Indicator делает замеры внутри салона и информирует водителя о текущем состоянии воздуха. Таким образом, технология позволяет контролировать качество воздуха внутри автомобиля.

Система контроля качества воздуха отражает концентрацию и уровень загрязнения мелкими твердыми частицами (PM2.5) внутри салона автомобиля, используя для удобства цели числовые показатели, а также традиционные цветные индикаторы (синий, зеленый, оранжевый и красный).

Если во время включенной функции Fine Dust Indicator система идентифицирует предельные показатели условно удовлетворительного уровня загрязнения воздуха (более 36 мкг/м3), то активируется режим очистки воздуха. Соответствии с заданными критериями, система самостоятельно определяет необходимый внутри салона объем воздуха, а при необходимости автоматически переходит в режим рециркуляции воздуха и включает кондиционер для снижения уровня влажности внутри салона автомобиля. Если же, несмотря на включенный режим Fine Dust Indicator, показатели качества воздуха не улучшается – это сигнализирует о необходимости замены фильтров или же потребность чистки системы кондиционирования.

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