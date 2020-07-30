Наприкінці липня Hyundai Motor Group оголосила про розробку трьох новітніх технологій кондиціонування для покращення якості повітря та комфортного мікроклімату всередині автомобіля.

Зростаючий інтерес суспільства до якості повітря дав поштовх розробці інноваційних рішень Hyundai Motor Group у сфері кондиціонування салону автомобіля. Наприкінці липня компанія представила три новітні технології кондиціонування, що забезпечать контроль якості повітря всередині авто:

After-Blow зберігає випаровувач сухим та запобігає появі плісняви;

Multi-Air Mode розсіює потік повітря, зменшуючи прямий контакт із ним;

Fine Dust Indicator відображає поточну інформацію про якість повітря.

Інноваційні рішення спочатку застосовуватимуться до певних моделей на ринку Кореї, а згодом технології будуть запропоновані на широкий загал поціновувачам бренду по всьому світу.

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Більш детально про ці розробки:



Технологія After-Blow висушує конденсат на випаровувачі, в результаті чого пригнічується розвиток плісняви в системі кондиціонування. Окрім очевидної користі для здоров’я, розробка також вирішує проблему появи неприємного запаху в салоні після увімкнення кондиціонеру під час спеки.

Зазвичай конденсат стікає протягом півгодини після вимкнення двигуна. Технологія After-Blow за 10 хвилин повністю осушує випаровувач: за цей час автоматично здійснюється забір повітря, потрібний для того, аби унеможливити накопичення вологи в системі кондиціонування.

Задля контролю стану акумуляторної батареї використовується спеціальний датчик IBS (Intelligent Battery Sensor), котрий припиняє роботу системи при низькому рівні заряду акумулятора. Розробка також передбачає деактивацію автоматичного осушення випаровувача при низькій зовнішній температурі, або ж у випадку, коли система кондиціонування певний час не використовувалась.

Технологія Multi-Air Mode полягає у використанні комбінації кількох вентиляційних отворів кондиціонування та обігріву для створення максимально комфортного мікроклімату пасажирам салону автомобіля. При активації режиму Multi-Air Mode потік повітря пом’якшується за рахунок розсіювання через мультиповітряні отвори водійського та пасажирських сидінь, котрі було створено додатково до стандартних вентиляційних дефлекторів.

Цікаво, що Multi-Air Mode не змінює загальний об'єм повітря, що циркулює в салоні. Проте технологія розсіювання зменшує прямий контакт із потоком, що робить перебування в автомобілі значно комфортнішим.

Режим можна регулювати (вмикати або вимикати) відповідно до потреб водія та пасажирів.

Технологія Fine Dust Indicator робить заміри всередині салону та інформує водія про поточний стан повітря. Таким чином, розробка дозволяє контролювати якість повітря всередині автомобіля.

Система контролю якості повітря відображає концентрацію та рівень забруднення дрібними твердими частками (PM2.5) всередині салону автомобіля, використовуючи для зручності цілі числові показники, а також традиційні кольорові індикатори (синій, зелений, помаранчевий та червоний).

Якщо під час увімкненої функції Fine Dust Indicator система ідентифікує граничні показники умовно задовільного рівня забруднення повітря (понад 36 мкг/м3), то активується режим очищення повітря. Відповідно до заданих критеріїв, система самостійно визначає необхідний всередині салону об'єм повітря, а за потреби автоматично переходить у режим рециркуляції повітря та вмикає кондиціонер задля зниження рівня вологості всередині салону авто. Якщо ж, попри увімкнений режим Fine Dust Indicator, показники якості повітря не покращується – це сигналізує про необхідність заміни фільтрів, або ж потребу чистки системи кондиціонування.

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