И снова "бодяжные" АЗС, и снова Одесса с фальсификатом

Противоправная работа АЗС попала в поле зрения детективов Бюро экономической безопасности. Подозрения о торговле подделками топлива, выдававшихся за оригинальные марки бензина и дизеля, подтвердилась.

Как говорится в сообщении БЭБ Украины, на этих заправках незаконно хранили и реализовывали фальсифицированные горюче-смазочные материалы.

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины в ходе санкционированных обысков демонтировали и изъяли оборудование АЗС.

В список изъятого внесены модульные заправочные комплексы, топливно-раздаточные колонки со всей атрибутикой и несколько горизонтальных стальных резервуаров различной емкости, в которых хранилось топливо.

Торговали на АЗС открыто, предлагая фальсификат за брендовый оригинал. Фото: БЭБ Украины

В ходе обысков изъято почти 20 тонн незаконно изготовленной солярки и бензина. На топливо не было ни сертификатов соответствия, ни паспортов происхождения, но на все виды контрафакта имелись ценники.

Досудебное расследование ведется по факту совершения уголовного преступления. Применена ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Если более понятным языком, то это – незаконное приобретение, хранение и сбыт горючего.