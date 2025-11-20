І знову "бодяжні" АЗС, і знову Одеса з фальсифікатом

Протиправна робота АЗС потрапила у поле зору детективів Бюро економічної безпеки. Підозри про торгівлю підробками пального, що видавалися за оригінальні марки бензину та дизеля, підтвердилася.

Як йдеться у повідомленні БЕБ України, на цих заправках незаконно зберігали та реалізовували фальсифіковані паливно-мастильні матеріали.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у ході санкціонованих обшуків демонтували та вилучили обладнання АЗС.

До списку вилученого внесено модульні заправні комплекси, паливно-роздавальні колонки з усією атрибутикою та кілька горизонтальних сталевих резервуарів різної місткості, в яких зберігалося пальне.

Торгували на АЗС відкрито, пропонуючи фальсифікат за брендовий оригінал. Фото: БЕБ України

У ході обшуків вилучено майже 20 тонн незаконно виготовленої солярки та бензину. На пальне не було ні сертифікатів відповідності, ні паспортів походження, але усі види контрафакту мали цінники.

Досудове розслідування ведеться за фактом вчинення кримінального правопорушення. Застосовано ст. 204 Кримінального кодексу України. Якщо більш зрозумілою мовою, то це – незаконне придбання, зберігання та збут пального.