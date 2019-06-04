За два десятилетия из-под его карандаша вышло немало хороших "Ягуаров".

Иен Каллум был главным дизайнером Jaguar в течение двух десятилетий, однако на этой неделе он уступил пост своему подчиненному Джулиану Томсону.

Также интересно: Mercedes-Benz подарил дизайн электрического кроссовера китайцам

Дизайнерские разработки Иена остались в хороших руках – в должности шеф-дизайнера его заменит коллега, Джулиан Томсон, который работал с Каллумом бок о бок в течение последних 18 лет.

До Jaguar Каллум успел поработать в Ford, Aston Martin и TWR. Крупнейшие его работы "на стороне" – Aston Martin Vanquish и спорткар Ford RS200. Во время работы на Jaguar Иэн отвечал за образы таких моделей, как: Jaguar X-Type (2001), X-Type Estate (2004), X150 (2005), XF (2008), XJ (2009), C-X75 (2010 ), а также C-XF Concept (2007), с которого позже родился седан XF.



Фото: Иен Каллум на презентации концепта C-XF Concept / Motorauthority

"В Jaguar я имел невероятную карьеру. Одним из самых выдающихся своих творений я считаю XF, потому что это было началом новой эры для Jaguar, переходом от традиций к современному дизайну – это было важным поворотным моментом в нашей истории", – сказал на прощание Иэн Каллум.

Также интересно: Видео: среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette C8 похвастался складывающейся крышей