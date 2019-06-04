За два десятиліття з-під його олівця вийшло чимало гарних "Ягуарів".

Ієн Каллум був головним дизайнером Jaguar протягом двох десятиріч, однак цього тижня він поступився посадою своєму підлеглому Джуліану Томсону.

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Дизайнерські розробки Ієна залишились у хороших руках – на посаді шеф-дизайнера його замінить колега, Джуліан Томсон, який працював з Каллумом пліч-о-пліч протягом останніх 18 років.

До Jaguar Каллум встиг попрацювати у Ford, Aston Martin та TWR. Найвизначніші його роботи “на стороні” – Aston Martin Vanquish та спорткар Ford RS200. Під час роботи на Jaguar Ієн відповідав за образи таких моделей, як: Jaguar X-Type (2001), X-Type Estate (2004), X150 (2005), XF (2008), XJ (2009), C-X75 (2010), а також C-XF Concept (2007), з якого пізніше народився седан XF.



Фото: Ієн Каллум на презентації концепта C-XF Concept / Motorauthority

“У Jaguar я мав неймовірну кар'єру. Одним з найвизначніших свої творінь я вважаю XF, тому що це було початком нової ери для Jaguar, переходом від традицій до сучасного дизайну – це було важливим поворотним моментом в нашій історії”, – сказав на прощання Ієн Каллум.

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