Восьмибитные аркады на современных LCD-дисплеях – настоящие машины времени для фанатов ретро-гейминга, по цене 499 долларов.

Игровая индустрия развивается чрезвычайно стремительно. Настолько, что производители “железа” едва успевают выпускать компьютеры и консоли, способные справиться с графикой и необходимым объемом оперативной памяти для этих игр. В то же время, среди игроков есть и те, кому нравится примитивизм ранних игр.

Также интересно: Porsche и Acer выпустили карбоновый ноутбук

Специально для ретро-геймеров компания Arcade1Up выпустила “игровой автомат” с классической гоночной аркадой, для игры на котором не нужно опускать монетки, поскольку его можно установить дома. Домашний игровой автомат имеет 17-дюймовый ЖК-экран и двойные динамики с регулировкой громкости, встроенные в специальный корпус.

Фото: ретро-геймбокс от Arcade1Up / Arcade1Up

Игровое устройство с рулем и педалями включает в себя четыре популярных некогда автомобильных игры: серию Outrun, Turbo Outrun и Outrunners, а также картинговые гонки от Sega под названием Power Drift.