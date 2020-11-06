Восьмибітні аркади на сучасних LCD-дисплеях – справжні машини часу для фанатів ретро-геймінгу, за ціною 499 доларів.

Ігрова індустрія розвивається надзвичайно стрімко. Настільки, що виробники “заліза” ледь встигають випускати комп’ютери і консолі, здатні впоратись із графікою та необхідним обсягом оперативної пам’яті для цих ігор. Водночас, серед гравців є й ті, кому подобається примітивізм ранніх ігор.

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Спеціально для ретро-геймерів компанія Arcade1Up випустила “ігровий автомат” з класичною гоночною аркадою, для гри на якому вже не потрібно опускати монетки, оскілько його можна встановити вдома. Домашній ігровий автомат має 17-дюймовий РК-екран і подвійні динаміки з регулюванням гучності, вмонтовані в спеціальний корпус.

Фото: ретро-геймбокс від Arcade1Up / Arcade1Up

Ігровий пристрій з кермом та педалями включає чотири популярні колись автомобільних гри: серію Outrun,Turbo Outrun та Outrunners, а також картингові перегони від Sega під назвою Power Drift.