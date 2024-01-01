IIHS обнаружила, что американские трехрядные внедорожники опасны для пассажиров второго ряда

Как сообщает Autoblog, в тесте на фронтальное перекрытие, который имитирует столкновение с опорой моста, стеной или деревом, Jeep Wagoneer получил оценку “хорошо”. Однако, в новом тесте на умеренное перекрытие получил вторую худшую оценку по шкале.

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В то же время система экстренного торможения была оценена на “хорошо”. Внедорожник от Chevrolet имел худшие показатели: "приемлемый результат" в испытании на небольшое перекрытие, "плохо" в испытании на умеренное перекрытие и "хорошо" в испытании на боковой удар.

Однако, эксперты заметили, что во время столкновения образуется большое давление на пространство для ног, что часто является причиной травм. Риск получить травму ног был оценен как “очень высокий”. Предельно низкие оценки получил также Ford Expidition. Единственный хороший результат он получил в тесте на боковой удар.

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Однако, эксперты пришли к выводу, что все три внедорожника опасны для пассажиров второго ряда, из-за риска получить травму грудной клетки.Как говорится в отчете, "измерения, сделаны на заднем манекене, показали достаточно высокий риск травм грудной клетки из-за высоких усилий ремней безопасности".

Также сообщается о проблемах с работой подушек безопасности. IIHS отмечает, что голова манекена водителя ударилась о руль из-за подушки безопасности в Wagoneer, и заметила, что шторка безопасности со стороны водителя не развернулась во время испытания в Ford Expedition.