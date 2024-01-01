Американські трирядні позашляховики небезпечні для пасажирів другого ряду

Як повідомляє Autoblog, в тесті на фронтальне перекриття, який імітує зіткнення з опорою мосту, стіною чи деревом, Jeep Wagoneer отримав оцінку “добре”. Проте, у новому тесті на помірне перекриття отримав другу найгіршу оцінку за шкалою.

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Водночас система екстренного гальмування була оцінена на “добре”. Позашляховик від Chevrolet мав гірші показники: «прийнятний результат» у випробуванні на невелике перекриття, «погано» у випробуванні на помірне перекриття та «добре» в випробуванні на боковий удар.

Однак, експерти помітили, що під час зіткнення утворюється великий тиск на простір для ніг, що часто є причиною травм. Ризик отримати травму ніг був оцінений як “дуже високий”. Гранично низькі оцінки отримав також Ford Expidition. Єдиний хороший результат він отримав в тесті на бічний удар.

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Проте, експерти дійшли висновку, що усі три позашляховики є небезпечними для пасажирів другого ряду, через ризик отримати травму грудної клітки.Як йдеться у звіті, «вимірювання, зроблені на задньому манекені, показали досить високий ризик травм грудної клітки через високі зусилля ременів безпеки».

Також повідомляється про проблеми з роботою подушок безпеки. IIHS зазначає, що голова манекена водія вдарилася об кермо через подушку безпеки в Wagoneer, і помітила, що шторка безпеки з боку водія не розгорнулася під час випробування в Ford Expedition.