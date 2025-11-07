Илон Маск может заработать триллион долларов, если выполнит несколько условий

Около 75% инвесторов поддержали эту сделку, которая полностью привязана к результатам, пишет Carscoops. Маск не получит фиксированной зарплаты или бонусов - только дополнительные акции, если Tesla достигнет поставленных целей. Если все пойдет по плану, его доля в компании возрастет с 13% до почти 30%.

Чтобы получить максимальную выплату, Tesla должна:

увеличить производство до 20 млн авто (для сравнения, сейчас - около 2 млн в год);

привлечь 10 млн подписчиков FSD (автопилотного сервиса);

выпустить 1 млн роботов Optimus;

вывести на дороги 1 млн робототакси.

Этот план выглядит как футуристическое видение, но для Маска - вполне реальный вызов.

Проблемы не исчезают

Впрочем, решение о компенсации приняли в непростое время. Продажи Tesla замедлились, а прибыльность падает из-за снижения цен. Обновленные Model 3 и Model Y не принесли ожидаемого всплеска спроса, а Cybertruck, несмотря на громкий хайп, продается ниже прогнозов.

Кроме того, компания находится под давлением регуляторов из-за расследования аварий, связанных с системой Autopilot, а также судебных исков. Имиджу Tesla вредят и политические заявления Маска - по оценкам экспертов, они уже стоили бренду миллиарды долларов в потерянных продажах.

Ставка на искусственный интеллект

Несмотря на все, инвесторы доверяют Маску. Причина проста - искусственный интеллект и автономия. Маск настаивает, что именно Tesla первой достигнет полной автоматизации вождения. Если это действительно произойдет, стоимость компании может взлететь до космических масштабов. Если же нет - крупнейший контракт в истории корпоративного мира может остаться лишь теоретической мечтой.