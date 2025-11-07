Ілон Маск може заробити трильйон доларів, якщо виконає кілька умов

Близько 75% інвесторів підтримали цю угоду, яка повністю прив’язана до результатів, пише Carscoops. Маск не отримає фіксованої зарплати чи бонусів — лише додаткові акції, якщо Tesla сягне поставлених цілей. Якщо все піде за планом, його частка в компанії зросте з 13% до майже 30%.

Також цікаво: Tesla на автопілоті врізалася у поліцейську машину: водій зізнався, що заснув

Щоб отримати максимальну виплату, Tesla має:

збільшити виробництво до 20 млн авто (для порівняння, зараз — близько 2 млн на рік);

залучити 10 млн підписників FSD (автопілотного сервісу);

випустити 1 млн роботів Optimus;

вивести на дороги 1 млн робототаксі.

Цей план виглядає як футуристичне бачення, але для Маска — цілком реальний виклик.

Проблеми не зникають

Втім, рішення про компенсацію прийняли в непростий час. Продажі Tesla сповільнилися, а прибутковість падає через зниження цін. Оновлені Model 3 і Model Y не принесли очікуваного сплеску попиту, а Cybertruck, попри гучний хайп, продається нижче прогнозів.

Крім того, компанія перебуває під тиском регуляторів через розслідування аварій, пов’язаних із системою Autopilot, а також судові позови. Іміджу Tesla шкодять і політичні заяви Маска — за оцінками експертів, вони вже коштували бренду мільярди доларів у втрачених продажах.

Читайте також: Поліцейські Вегаса патрулюватимуть на Tesla Cybertruck

Ставка на штучний інтелект

Попри все, інвестори довіряють Маску. Причина проста — штучний інтелект та автономія. Маск наполягає, що саме Tesla першою досягне повної автоматизації водіння. Якщо це справді станеться, вартість компанії може злетіти до космічних масштабів. Якщо ж ні — найбільший контракт в історії корпоративного світу може залишитися лише теоретичною мрією.